快訊／凱道高唱中華民國頌　韓國瑜：明年1/11讓民進黨下台

記者徐政璿、羅婉庭、林銘翰、陳家祥、蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日在總統府前凱達格蘭大道正式登場，主辦單位激喊現已達40萬人。韓國瑜在16時45分大進場，並在隨後致詞時表示，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨做得太差了，2020年我準備承擔任何職務，最後他帶領支持者高唱中華民國頌，高喊「明年1/11讓民進黨下台」。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／攝影中心攝）

韓國瑜、李佳芬抵達到總統府前，從景福門出發，一路走向主舞台，40萬韓粉情緒相當激昂，狂敲戰鼓，上百支戰旗齊揮舞，支持者開唱「我的未來不是夢」，現場氣氛達到最高點。

韓國瑜表示，根據統計現場超過30萬、40萬，韓國瑜在此深深一鞠躬，這段時間很多支持者被抹黑，被分化，被標籤化，其實，支持韓國瑜都非常清楚，都是認同愛與包容，都是認同世上苦人多，都是認同中華民國。

韓國瑜說，甚至有人發簡訊表示，他們心情糟透了，所有好朋友，我向你們致歉。有人說我最近心情怎麼樣，從18歲離開爸媽從軍，接觸到的軍事訓練，我生命產生巨大變化，接收到抹黑造謠，我也沒有怕，可是今天我60歲，我開始害怕，我怕的是中華民國的未來啊！

韓國瑜說，誰當總統都要8字「台灣安全、人民有錢」，去年選舉用選票教訓民進黨，本來期待民進黨會改變，改變意識形態掛帥和政黨惡鬥，結果半年過去了，今天為什麼這麼多人來凱道，因為民進黨敗選但現在完全沒改善，民進黨執政有個特點，不喜歡台灣人民快樂。

韓國瑜說，曾經問蔡英文到底要把台灣帶到哪，但過了6個月了無回應，蔡英文不要中華民國，當了3年總統從來不說中華民國，蔡英文喊「愛台灣、顧主權」是廢話，當總統本來就是要做，而不是把這個話拿來騙選票。

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