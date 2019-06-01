立院本會期通過109件議案　6月中加開臨時會處理《公投法》

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

5月31日是本會期立法院最後一次院會，根據立法院統計，第九屆第7會期自2月15日開議至今，共計通過109件議案，包括：法律案88案，預、決算案14案，行使同意權案1案，條約案1案，廢止案 3案，以及其他議案2案。據了解，立法院也將在6月10號或17號，加開兩週的臨時會，處理公投法、產業創新條例等案。

立法院長蘇嘉全表示，立法院通過的每一項法案，都攸關著大眾的福祉與國家的未來，因此總有許多不同的聲音需要傾聽，有不同的意見需要整合，草案從一讀到三讀的過程中，必須經過充分討論、協商與嚴謹的文字推敲，雖然這是一條漫漫長路，但我們不怕辛苦。

蘇嘉全指出，立法院的認真與努力，不僅是要回應民意對我們的期待，更是希望每一個會期的結束、每一次的敲槌，都能夠確定台灣比過去更加進步。

行政院長蘇貞昌循例在立法院院會結束後到立法院向立委致意，他表示，非常感謝立法院、立委工作到這個時候這麼晚，這個會期成果豐碩，通過了88個法案，包括兒虐保護、酒駕、國安、產業、同婚各個方面一共88個法案，非常不簡單。立法委員們從各個面向反映民意，而且訂出各種法案，讓國人一體遵守，並且讓國家能夠進步、產業能夠發展，特別來致謝。