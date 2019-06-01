影／韓粉聚集凱道高唱《夜襲》　主辦宣布：現場突破15萬人

記者徐政璿、羅婉庭、林銘翰、陳家祥、蔡文鈴／台北報導

韓粉串連力挺高雄市長韓國瑜號召10萬人聚集凱達格蘭大道大會師，活動預計在下午兩點開始。目前現場飄起小雨，但是韓粉熱情不斷，空拍圖照片曝光一片紅通通，主辦單位聲稱已超過15萬人，不過根據警方統計至14時，現場人數達5萬人。

韓粉大會師活動預計下午兩點開始，但在活動開始前天空飄來一片烏雲，接著下起大雨，支持者陸續從各地湧入，從凱達格蘭大道溢到景福門，大家不畏大雨仍穿上雨衣站上凱道力挺韓國瑜，有韓粉更表示，「下雨比太陽好，太陽曬了會暈」。

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會，現場下起大雨。（圖／記者李毓康攝）



韓粉為韓國瑜舉辦的凱道誓師造勢大會在1日下午2點開始，不只有來自中南部的民眾，還有來自新加坡、馬來西亞甚至從美國返台支持的韓粉，剛過中午人數已經超過兩萬人。儘管現場天氣不佳，但現場氣氛熱絡，支持者仍不斷敲擊戰鼓、揮舞戰旗，大喊韓國瑜凍蒜。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，空拍照曝光警方估計三萬人到場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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