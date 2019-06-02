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發財外交、粉身碎骨…王定宇酸金光黨話術：2020是大規模智力測驗

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▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜大進場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜在民眾簇擁下進場。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在1日的造勢大會上表示「願意為了中華民國粉身碎骨」，批評總統蔡英文「外交國防一事無成」，同時也喊出推「發財外交」的口號，對此，民進黨立委王定宇2日表示，「金光黨的話術，永遠有效嗎？空頭支票一再開，誰還願意收的？」

韓國瑜1日在凱道造勢大會上說，蔡英文不要中華民國，當了3年總統從來不說中華民國。在外交上，蔡政府這幾年斷5個邦交國，剩17個，在場的人可以唸出名字嗎？3、5個都很困難，不停撒錢，當凱子外交，為何不把凱子外交轉成「發財外交」。

韓國瑜批評，民進黨在去年九合一選戰大敗後，毫無改變，對台灣民主政治傷害，對經濟的無能，外交、兩岸困境，台灣人民真的受不了了，蔡總統說經濟是20年來最好的時候，人民無感，3年前蔡總統講「謙卑、謙卑、再謙卑」，現在變成「權力、權力、愛權力」，太可怕了。

韓國瑜當場也強調，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨3年來的執政太差，因此他鄭重宣布，2020年「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」，一定要團結所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。

王定宇2日在臉書發文表示，「2020是重要抉擇，也是最大規模的智力測驗！」誰發財？誰粉身碎骨？金光黨的話術，永遠有效嗎？空頭支票一再開，誰還願意收的？

對於韓粉串聯上凱道挺韓國瑜，主辦單位宣稱現場湧入40萬支持者，但根據警方估計現場僅7萬人左右，王定宇在臉書上也放上一張紅色塑膠椅跟紅衣服的照片，並用hashtag標記「懂的人就知道紅衣服紅椅子是聰明的」。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜上台致詞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼王定宇放上紅色塑膠椅跟紅衣服的照片。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲王定宇放上紅色塑膠椅跟紅衣服的照片。（圖／翻攝王定宇臉書）

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關鍵字：王定宇,韓國瑜,2020,六一造勢

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