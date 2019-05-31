韓國瑜凱道造勢六月一日登場　《ETtoday新聞雲》全程直播

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日將在總統府前凱達格蘭大道正式登場，《ETtoday新聞雲》從下午2時至6時也會同步在官網、APP、臉書粉絲團全程直播。當天活動主持人、國民黨台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽31日也特別提醒民眾當天要記得穿紅衣上凱道。

根據流程規劃，這場全國大會師活動會從下午2時開始，3時10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3時30分社團代表助講半小時，4時將播放三山造勢影片，4時10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

下午5時，韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，然候上台致詞30分鐘，5時50分時會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6時活動結束。

▲王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及唐慧琳舉行挺韓活動記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

造勢活動主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽31日上午也特別舉行記者會，公布活動小物、國旗、紋身貼紙、礦泉水，以及輕便雨衣，同時，他們也提醒民眾活動當天要穿紅衣上凱道。

王欣儀表示，穿紅衣代表紅衫軍再現，除了找回當時的感動、氣勢之外，紅色也代表熱情、溫暖，在韓國瑜備受打壓的此刻，送上溫暖，更有「對民進黨感到火大」之意。

王鴻薇也強調，這次活動沒有動員，市議員的部分，她和其他主持人都是「自主意志」，沒有任何人動員；此外，活動是「對外」，不是「對內」，要讓庶民的聲音對政府發出來，不要變成黨內鬥爭。

戴錫欽提到，中國大陸的台商、台東的韓粉已準備發車前往台北；2006年的倒扁活動是凱道有史以來聚集人數最多的群眾活動，但錯誤政策比貪汙更可怕，反民進黨是最大公約數，他期盼支持韓國瑜選總統的民眾前往凱道，給予韓國瑜溫暖。