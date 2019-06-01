【直播】凱道暴雨！韓國瑜造勢登場　支持者：總統要選庶民

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日將在總統府前凱達格蘭大道正式登場，主辦單位特別提醒民眾當天要記得穿紅衣進場，韓粉不斷高聲疾呼「庶民選總統，總統選庶民」。《ETtoday新聞雲》從下午2時至6時也會同步在官網、APP、臉書粉絲團全程直播。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／攝影中心攝）

根據流程規劃，這場全國大會師活動會從下午2時開始，3時10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3時30分社團代表助講30飛中，4時將播放去年選舉的三山造勢影片，4時10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

下午5時，重頭戲將登場，主角韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，然候上台致詞30分鐘，5時50分時會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6時活動結束。

造勢活動主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽31日上午也特別舉行記者會，公布活動小物、國旗、紋身貼紙、礦泉水，以及輕便雨衣，同時，他們也提醒民眾活動當天要穿紅衣上凱道。由於中央氣象局預測台北市1日可能下大雨，因此韓粉們也互相告知要準備雨具，穿雨衣，不怕風風雨雨。

活動前夕，韓國瑜也在臉書寫下21字，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」並且留言：「明天有哪些可愛的土包子會來？」引起萬名韓粉情緒高昂，蓋萬樓灌爆韓國瑜臉書：「全台韓家軍挺你！」

▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▼高雄市長韓國瑜在臉書表示6月1日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

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