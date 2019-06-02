韓國瑜拋「發財外交」　蔡英文笑：他好像又多了很多口號

▲蔡英文赴台中宮廟參拜。（圖／記者陳玉攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日上午赴台中大肚區永順宮參拜後，回應高雄市長韓國瑜拋出的「發財外交」策略時批評，韓國瑜又發明新口號，叮嚀他應該要專心在市政上。

韓國瑜在凱達格蘭大道的造勢活動上，批評目前的外交政策是「凱子外交」，而他未來如果當選總統，承諾會把外交政策變成「發財外交」。

韓國瑜在談外交政策時，先詢問台下的群眾「叫得出幾個友邦國家的名字？」同時批評蔡英文花錢鞏固外交關係；他認為，外交官要像美國、日本一樣，除了鞏固外交，也要肩負經濟的責任。

對於韓國瑜的說法，蔡英文上午在參拜永順宮五府千歲後受訪時表示，「韓市長好像又多了很多口號」，她舉美國空軍官校畢業典禮，中華民國國旗飄揚，以及下午她將會跟美國參議院外交委員會主席見面，這些都說明了近期各國發展實質的關係，是扎實的外交，「發明新口號之餘，多關注高雄市政」。

另外，有關韓國瑜提出要跟鄰近國家洽簽FTA。蔡英文表示，簽很好，但韓國瑜應該知道有層層的障礙；她認為，把台灣的經濟體質處理好，加強競爭力之後，跟他國洽簽才會有好的效果。最後對於韓國瑜稱「要讓鬼混的政治人物下台」，蔡英文則是笑著反問，「韓市長，這段期間替高雄做了什麼？」