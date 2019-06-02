韓國瑜嗆「鬼混政治人物下台」　蔡英文：他替高雄市民做了什麼

▲總統蔡英文2日到台中大肚永順宮參拜。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

總統蔡英文2日到台中大肚區永順宮參拜，現場湧入不少海線鄉親到場支持大喊「小英加油！辣台妹加油！」，針對高雄市長韓國瑜1日在台北凱道造勢提出「發財外交」，蔡英文表示，「過去3年來札札實實跟很多國家發展實質外交」，不知韓市長是否在市政經驗上有什麼困難，希望他可承擔高雄市民對他的期待；另針對韓說「鬼混的政治人物下台」，蔡則說，「那要問問他替高雄市民做了什麼事情？」

▲針對韓國瑜「鬼混的政治人物下台」，蔡英文表示「那要問問他做了什麼？」。

針對韓國瑜1日談話有新口號「發財外交」，蔡英文受訪表示，中華民國的國旗在美國空軍官校都被大家看見，2日下午美國參議院外交委員會主席也會來；過去3來致力發展跟很多國家實質關係，「是扎扎實實的外交」，希望在發明新口號之餘，韓可以多關注在高雄市政上，畢竟他背負了高雄市民的期待。

而韓國瑜在造勢提到「鬼混的政治人物下台」，蔡回應，「那要問韓做了一段時間的高雄市長，真正替高雄市民做了什麼？」；蔡說，過去3年不敢做的改革，我們勇敢承擔，就是為了讓國家打下更好基礎，現在國家「地樁工程打好了」，對每項的國家建設、經濟發展跟轉型，要把成果呈現在國人眼前，蔡強調「相信沒有很多人會接受韓的看法」。

▲對於韓國瑜主張「恢復18％年金制度」，蔡英文強調「不要因選舉用此議題挑起社會對立」。

另有關韓國瑜說「要與鄰近邦交國簽訂FTA（自由貿易協定）」，蔡回應，簽訂FTA是很好的事情，但必須要克服層層障礙，「必須把台灣經濟體質調好」，否則在簽FTA時，不一定能得到想要的經濟效果，相信韓也應該知道，簽FTA還有很多障礙，需要國家團結來面對。

韓國瑜也主張「取消國民國金、恢復18%年金制度」，蔡則說，在上個國民黨政府時代，也提到年金改革面臨「財政懸崖」，與前總統馬英九交接時更被交代「要趕快做」，這是國家很重要的事情，不但要確保國家財政穩定，也要確保基金財務可以永續，強調「希望政治人物不要因選舉用這個議題挑起社會對立」。