「新X高中」天燈直速秒墜！騎士急煞…怒揉丟垃圾桶：差點害死我

▲原PO氣得把天燈丟在垃圾桶！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

放天燈祈求願望，險些成了天降凶器！一名男網友大罵，今（29）日騎車要前往十分老街時，眼前突然掉2個天燈，差點出車禍，只好無奈勸說遊客們「不要再做這種，以為放天燈就會實現的白日夢？」

桃園一名許姓男子抱怨，今日騎車行經北市平溪區靜安路三段往十分老街時，赫見天燈四處亂飛，當下相當心慌，不久後，連續2個天燈掉在前方，他緊急剎車保命，忍不住怒罵「差點害死我！」

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▲另一個白色天燈也掉在車前，原PO大罵「很危險！」（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許男下車察看後，發現天燈上寫著「新X高中」，疑似畢業生許下心願，盼望天燈能帶著夢想起飛，殊不知卻差點變成殺人凶器。許男直言，「你們以為把願望寫在天燈上就會實現嗎？不，並不會」，就怕會有下一個用路人成為倒楣鬼，目前已將天燈拿去丟掉了。

許男透露，今天恰巧經過此路段，好險車速不快，所幸沒出意外，當時也看見其他天燈掉到民宅，「很危險啊！」最後他也呼籲想放天燈的民眾們，「想要實現願望的話腳踏實地去努力吧，不要再做這種，以為放天燈就會實現的白日夢了」。

該文章、照片一出，引發《爆廢公社》網友們熱烈討論，回應「你粉碎他們的夢了」、「上次看到天燈掉在高壓電上，砰一聲嚇死我了！還有好幾個都掉在人家的車頂上～覺得放天燈真的很危險！很容易造成火災！」、「其實應該禁止放天燈，製造垃圾又危險」、「天燈也是一種環境汙染」、「幸好人沒事」、「別再花300元浪費這東西，好好思考未來方向來努力比較實際」。

▲天燈隨意散落，若引發火災，後果恐不堪設想！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

放天燈一直是台灣重要的傳統文化，但也汙染台灣美麗的風景，根據台北市消防局統計，平溪每一個月就有3萬個天燈升空，最後願望變成垃圾，也讓附近居民不堪其擾！

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