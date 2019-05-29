夫妻幫貓屍變乾淨！事後驚見「祂在床上」　對眼秒消失：來道別

生活中心／綜合報導

一名網友日前在《靈異公社》表示，幾年前在路邊發現一隻死掉的黑貓，和老婆一起幫祂處理乾淨，過程中，黑貓因為一句話，身體從僵直到瞬間癱軟。處理完後的某日，老婆在床上看到一個黑貓影子，「我想...祂應該是來道別了吧？」許多網友看完後大讚夫妻倆有愛心，「謝謝你們的善心」、「好人有好報」。

原PO透露，那天他和老婆一人各騎一台機車回家，途中看見行道樹下有一團黑色的東西，下方壓著一件雨衣，當時雨衣的袖子隨風飄著，似乎在對過路人招手，兩人好奇停下查看，發現是一隻因為車禍喪生的黑貓，原PO對著祂說「既然被我們看到了，就是我們要處理了吧！」話才剛講完，雨衣袖子不但不飄了，還蓋在黑貓的身上。

▲原PO和老婆送黑貓一程。（示意圖，非當事貓／翻攝自靈異公社）

請繼續往下閱讀...

好在發現黑貓的地點與家不遠，原PO回家找大紙箱，再將黑貓大體放進去後帶回，由於當時黑貓身上有很多螞蟻，老婆決定幫黑貓洗澡，「至少乾乾淨淨離開這個世界」，原PO同意，於是在老婆幫忙擦拭黑貓時，捧著經書在旁邊送黑貓一程，「你不要怪撞你的人，放下怨恨，來世為人好修行」。

接下來，神奇事情發生了，幫黑貓闔眼、擦完臉後老婆對大體說，「祢身體太僵硬了，要放軟一點」，原本僵直的大體瞬間癱軟，變得像一隻只是在睡覺的貓，任由兩人幫忙收拾，並在要重回箱子時才又僵硬，並交給動物收容中心做後續處理。

事發幾天後的一個晚上，從浴室出來的老婆尖叫一聲，對原PO說，「我的枕頭上窩著一隻貓！就在跟我對眼時，瞬間消失」，也讓原PO猜測，應該是那隻黑貓來向他們道別。對此網友紛紛留言，「好心會有好報的」、「是來謝謝你們的善心」、「淚崩了我」。

▲原PO全文。（圖／翻攝自靈異公社）