姐公證！媽要收「80萬奶母錢」否則一定告　她無奈：妳們結婚母親會標價嗎

▲有些家長嫁女兒會收聘金。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友發文說，媽媽要對準姐夫收80萬元或60萬元的「奶母錢」，不然就要告上法院，此文引發熱烈討論。有人則表示，「等妳自己當父母就知道了，有時候親生媽媽只是要婆家看重妳而已，不是真的為了錢。我現在就很後悔當初沒幫我媽堅持所有底線，一切都來不及了，只有原生家庭才會真心為妳想。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，請問即將結婚或結婚的各位，「妳們結婚的時候，妳母親有把妳標上售價嗎？」根據她貼出和母親的對話截圖，母親說「你跟OOO（原PO姐姐）講，如果他們要去公證結婚」，不論如何她一定要拿到80萬元，「如果沒有我一定會告到法院去」。

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原PO媽媽接著指出，「你二姐當初結婚的時候，他母親給的『來媽錢』太少了，你跟她講他們這麼無情，對我無情無義還不敢出門」，沒有60萬元，「我一定跟法官講他們騙我」。

▼原PO說，媽媽認為「奶母錢」本來就是應該的。（圖／示意照／翻攝unsplash免費圖庫）

原PO後來補充說，自己已經公證，媽媽是叫她轉達給將結婚的姐姐；另外，「來媽錢」是「奶母錢」，但這筆錢是媽媽要留給自己用的。

對此，有網友認為，「這是賣女兒還是要嫁女兒？沒有要攻擊媽媽的意思！這只是我覺得這樣的做法不太妥當。」原PO回，「沒事，我也問過她這句，她說奶母錢本是應該的。」

一名網友說，「我是覺得啦，妳媽媽應該只是在說氣話，要多跟男方家裡討論，畢竟妳媽養妳那麽大也不容易也花不止60萬。」原PO回「嗯...她是認真的呢，我媽媽只要她要錢，我們女兒沒給夠或沒給，就會鬧到警察局、法院、社會局諸類等等。」

▼原PO媽媽要向女兒收「奶母錢」引發討論。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Stocksnap）

該網友又指出，「有時候因為家人開口，我們就會給成為一種習慣，要多做溝通。妳也要想想做父母的之前為我們付出多少，現在換我們對他們付出不過分吧，等妳當媽媽之後就知道父母的不容易，加油。」原PO回「 嗯嗯，我了解，所以我從國小畢業暑假就開始賺錢，錢給了她，也給了學校。」

有人則表示，「等妳自己當父母就知道了，有時候親生媽媽只是要婆家看重妳而已，不是真的為了錢。我現在就很後悔當初沒幫我媽堅持所有底線，一切都來不及了，只有原生家庭才會真心為妳想。」原PO回「我現在有一個小孩，還是不太能理解呢，我懷孕的時候，我媽媽也跟我拿了8萬。」有人好奇「這能告什麼？除非一方未成年，不然有什麼可告」；原PO回「她說可以告棄養哦」。

其他人留言，「奶母錢？第一次看到那麼高的金額」、「聽過媽媽硬要聘金，女生從此在丈夫夫家面前沒有說話的餘地」、「80萬也太多了⋯如果妳嫁給超有錢的人，不用要求也會給超過這個價；如果嫁給普通人，誰拿得出80萬啊」。據了解，奶母錢是新郎用來答謝岳母的養育之恩。