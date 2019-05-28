車禍現場民眾圍觀拍照　警爆氣全帶到死者旁：讓你拍個夠！

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德國日前某公路發生車禍，受害者倒臥在馬路上不幸身亡，當所有員警和醫護人員都感到惋惜時，卻有不少路過駕駛想「湊熱鬧」拍照，警官史蒂芬（Stefan Pfeiffer）見狀再也按耐不住怒火，把這些圍觀民眾一一抓到車禍現場，讓這些想偷拍的死者的人「拍個夠」，希望他們正視自己的行為有多不道德。

據《德國之聲》報導，警官史帝芬看見路人拿出手機偷拍死者，便問對方「你想看死人嗎？」「你不想看他，那為什麼要拍照？」「真可恥！」這些原本想圍觀的路人，真正被帶到死者旁邊時，卻又害怕得不敢拍照了，紛紛羞愧的低著頭不敢回話。

▲警官替路人上了一課震撼教育。（圖／翻攝自Facebook／DW 中文 - 德國之聲）



史蒂芬表示，希望利用這機會讓人們意識到自己行為，「如果只開一張128.5歐元（約台幣4523元）的罰單就讓他們走，他們永遠學不到教訓。」直接面對死亡現場會讓他們了解到，這並不是鬧著玩的，這是很沉重的現實。

這段影片在網路曝光後，網友紛紛大讚「這就是為何德國能成為德國」、「這真的是好的…台灣車禍造成壅塞，5成是車禍造成，另外5成是看熱鬧拍照造成的」、「因為減速拍照的舉動可能影響交通順暢，甚至造成不必要的二次車禍，也可能直接導致現場員警跟救護人員的安全問題。」