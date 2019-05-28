紅燈過馬路被「92歲翁撞飛」雙亡...網批活該！家屬痛哭：拜託留點口德

地方中心／基隆報導

基隆市南榮公墓出口處2月發生一起死亡車禍，一對7旬林姓兄妹疑似為了趕搭公車，闖紅燈穿越馬路，被92歲的詹姓老翁開車撞飛，搶救後仍身亡；詹男事後被依過失致死罪起訴，報導一出許多人在下方留言活該等批評。對此家屬悲痛表示，「將心比心好嗎？留點口德，為自己和家人積福。」

全案近日偵查終結，檢方認定死者2人未依號誌指示闖紅燈是車禍的主因，而詹男在案發時並沒有不能注意情事，乃疏於注意、未禮讓前方行人通過為次因，因此依過失致死罪嫌將他提起公訴。

▲兄妹雙亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



報導一出後，許多網友在底下謾罵死者。對此家屬在《基隆人》難過寫道，「酸民又在看圖說故事，試問今天事情如果是發生在你身上，人家在你傷口上灑鹽，你會做何感想？肇事者撞死我2位家人，我們身為子女也不曾對他口出惡言，只能以淚洗面，甚至看身心科。」

家屬表示，出庭時92歲肇事者患有嚴重重聽，戴著庭上準備的大耳機應訊，沒想到竟在庭上咆嘯、態度傲慢，至今沒一句道義上的致歉，「可能他仗著年紀大，就算有刑責也不會被關；車鑑會委員解說，當下雙向燈號不一致，老人家被迫停在中間，是對向內車道白車禮讓行人，我媽才牽著舅舅快步通行。」

▲地上滿是血跡。



家屬質疑，肇事者92歲高齡，耳不聰、目不明、行動也不敏捷，路上若有緊急狀況，其他駕駛鳴喇叭，他聽的清楚嗎？反應的過來嗎？更新駕照的門檻原來是這麼容易，且事發後他還依舊開車趴趴走，他的子女也無法約束，聽說兩年前他的老婆也是被撞到半身不遂，至今坐輪椅讓外傭照顧，但對待別人卻沒有半點同理心。

許多網友紛紛留言安慰「加油不要理會酸民」、「不要理會無理的傷害」；但也有人指出，「家屬請保重，但回到問題，您可以質疑92歲高齡駕駛的問題，但逝者未依照號誌通過，且似乎沒走在行人穿越道上是檢方認定肇事主因，也是事實，若今日開車的是年輕人或許風向就會不一樣了，節哀。」

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