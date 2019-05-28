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往桃園機場車流量激增　大園交流道2天2起3車追撞車禍

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▲車流量激增，大園交流道遇交通事故，往往造成嚴重塞車，影響出國旅客搭機。（圖／楊淑媛攝／資料照）

▲車流量激增，大園交流道遇交通事故，往往造成嚴重塞車，影響出國旅客搭機。（圖／楊淑媛攝／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

前往桃園機場的國道2號靠近大園交流道，28日上午10點左右，發生一起3車追撞事故，造成嚴重塞車。大園區市議員徐其萬於臉書PO出該起事故，緊急通知行經民眾注意安全。徐其萬說，大園交流出口處27日亦發生3車追撞，造成1死2傷，要求市府對於大園交流道延伸至台15線工程加快完成，解決該路段日益嚴重的交通壅塞問題。

▲車流量激增，大園交流道遇交通事故，往往造成嚴重塞車，影響出國旅客搭機。

▲大園區市議員徐其萬於臉書PO出大園交流道交通事故，通知行經民眾注意安全。（圖／擷取自徐其萬臉書）

徐其萬指出，今天上午開車由大園進入國道2號大園交流道，要往桃園方向時，看到對向車道發生一起3車追撞事故，造成嚴重塞車；由於27日下午2點多，該路段附近於萬安演習結束後不久，亦同樣也發生3車追撞，造成1死2傷事故，因此他趕緊於臉書PO出緊急通知，呼籲擬行經該路段的民眾注意安全。

徐其萬說，由於兩天發生兩起的重大交通事故路段，是民眾由北一高進入國道2號，前往桃園機場的的重要路段，事故的發生，不無與前往桃機旅客的車流量日增有重要關連，要求市府相關單位趕快完成國道2號大園交流道將延伸至台15線工程。

據了解，桃園機場2018年全年旅客運量達到4,653萬人次，相較前一年成長3.69%，前往機場的大園交流道車流量激增，市府於2018年5月舉行「國道2號大園交流道至大園區台15線新闢高速公路工程」動土，工期約950日曆天，完工後，將改善機場聯外道路及大園地區道路交通情況。

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關鍵字：桃園機場,大園交流道,市議員徐其萬,車禍

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