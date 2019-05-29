對公司發票！特別獎「8碼全中」1000萬在眼前　他下秒QQ：有開統編…

▲統一發票近日開獎。（圖／記者王昕攝）

網搜小組／綜合報導

108年3-4月期統一發票近日開獎，一名男網友貼出一張發票的照片，只見上頭編號竟然和這期的特別獎一模一樣，接著他在文中直呼「世界上最遠的距離不是天跟地……而是中了獎你卻不能領」，一切只因為「#有開統編」。看到貼文後，其他網友紛紛幫QQ，「搥心肝啊」、「有一種悲傷，嗚～嗚～嗚～嗚～」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼文，並在文中崩潰直呼「世界上最遠的距離不是天跟地」，而是中了獎卻不能領。仔細看看照片，只見上方是本期千萬特別獎號碼「03802602」，底下還有一行小字「8位數號碼相同：1000萬元」。

請繼續往下閱讀...

圖片下方則是一張電子計算機統一發票的照片，日期是108年4月30日，發票編號則是MX03802602，完全符合特別獎的8碼，是持發票人一生中最接近1000萬元現金的時刻。但這張發票卻半毛錢都領不到，只見原PO接著在文末標註「#有開統編」、「#我公司開給客戶的發票」、「#財政部通知才知道中獎」、「#有統編必中大獎的傳說是真的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲和1000萬元擦身而過了啊 QAQ（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他網友紛紛幫忙大喊悲劇，「國庫省1000萬」、「這好想哭」、「這叫為了省小錢（可以報稅）失去大筆的」、「太悲慘了，不知道比較幸福」、「不知道就不會傷心了，實在太悲慘」、「國家感謝你的付出」、「還有誰能比你慘」、「成也統編敗也統編」、「比差一號還悲情一萬倍」、「至少人生中有跟1000萬擦身而過」。

也有人留言表示，自己也因為打統編就飛了一筆錢，「我也是，幾年沒對中發票了，年初發現一張四獎的，結果朋友告訴我那張打統編不能兌現、四千塊就這麼飛了」、「我以前一個老師也是去買東西，開了統編中了1000萬，他說非常可惜」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼108年3、4月統一發票。（圖／記者王昕攝）