忌口1年了！他一吃牛肉片「爆衰3天」超後悔　八爺託夢敲醒：發現問題了齁

▲吃3片牛肉後，衰事接連找上門。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友3年前曾發願不吃牛肉，初期為了應酬吃到，他會特地跟神明報告，而近一年來則完全忌口，前幾天他去吃韓式料理時，破戒將3片牛肉吃下肚，怎料衰事接二連三找上門，3天後八爺更託夢告誡，讓他以此為警惕，「不能吃就別再吃了！」

前幾天，男網友到韓國餐廳吃飯，誤食了麵裡的牛肉片，由於不想浪費食物，他乾脆將3片都吞下肚，沒想到一下相機秀逗，處理了2天才解決，一會兒又莫名其妙和家人吵架，再來又發現設備少了零件，「昨晚晚餐時，我突然意識到為什麼會突然這樣，似乎吃了牛肉後就狀況連連。」

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▲八爺託夢告誡他。（圖／翻攝自靈異公社）



其實，男網友以前有吃牛肉，但3年前為了幫乾媽祈福，他從此忌口，「初期應酬場，我還是會吃，但會跟神明報告，說因爲場合需要，怕被朋友誤會難搞，所以會稍微吃一點，近這一年...我就完全忌口。」

事隔3天，因為工作太疲累，他小小的補眠一下，沒想到就夢到八爺說，「3天了...自己發現問題了齁！你原本就有體質，早該忌口的，讓你出點狀況是提醒你，不吃就別再吃。」

▲原po再也不敢隨意破戒了。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

一席話讓他恍然大悟，感嘆「牛原本就是忠與義的象徵，我既然是為他們服務，就更應該完全忌口的，真的很抱歉，我以後會更加注意，別再碰牛肉」，他也提到，這幾天身體真的很不舒服，那種感覺難以形容，總之就是悶悶的。

po文也釣出不少同路人，直說「不吃牛+1，不小心吃到小塊牛肉，就一整個超倒楣」、「我也是吃牛久整個倒楣了很久」、「我也不能吃，小時候不聽白目偷吃，之後摔車什麼衰事都來，家人帶去給處理才好」、「前陣子莫名常胃痛，更怪的是只要吃牛就痛，吃任何藥都無法治癒，檢查也沒事！後來直接夢到神明要我別吃牛肉，然後就醒了，這陣子都不敢碰牛，竟不藥而癒」。

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