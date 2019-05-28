獨／騎士捲混凝車底哀嚎！盲區肇禍斷腿　警「天公保庇」

▲機車騎士被捲入車底。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄六合路及中華路路口28日發生一起車禍，水泥預拌車和機車為同方向，但不明原因不慎擦撞機車騎士，導致機車騎士被捲入車底下，目前人已經從車底下救出，趕緊送往醫院急救，全身多處擦傷仍有意識，詳細車禍原因還有待警方進一步釐清。

消防局接獲民眾報案後，趕忙派遣救助器材車前往現場馳援，分頭以橡皮墊及輪擋將預拌車架高，設法搶救卡在車下的機車騎士，在最短時間內將人拉出送醫，騎士除身體左側多處擦身外，意識仍然清醒，趕忙送往附近的大同醫院急救。

警方表示，當時騎機車的劉姓男子（64歲）與水泥預拌車駕駛劉男（25歲）正在六合路西往東方向停等紅綠燈，待綠燈亮起後，兩方車輛一起步，準備直行的機車誤入預拌車右轉的視覺盲區，雙方都沒有違規，但詳細肇事原因仍待進一步調查。

▲警方在現場拉起封鎖線，防止人車進入。（圖／記者洪正達攝）

▲警消搬出氣墊及橡皮墊設法將受困的騎士拉出。（圖／記者洪正達攝）

▲車禍當下正值下班時間，造成該路段短暫回堵。（圖／記者洪正達攝）

▲警消趕緊將劉姓騎士送醫急救。（圖／記者洪正達攝）



▲預拌車駕駛（中間黑衣者）接受警方訊問。（圖／記者洪正達攝）