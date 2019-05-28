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黃金路段店家倒一片！高雄麵攤「生意掉4成」怒譙韓國瑜　高市府回應了

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▲▼ 。（圖／翻攝臉書

▲「Takau 打狗幫」發文表示，高雄不少店家都已經盤讓。（圖／翻攝臉書Takau 打狗幫，下同）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後爭議不斷，而日前又傳出他有意參選2020更是讓外界對他褒貶不一。此外，臉書社團「Takau 打狗幫」發文表示，高雄不少店家都已經盤讓，還有麵攤老闆娘痛批，業績掉了快四成。

「Takau 打狗幫」表示，幾天到這些退租或盤讓的附近店家消費閒聊，而知名枝仔冰城資深員工表示「今年生意差很多，連餐點都推出優惠了人潮還是有限...」、「跟去年同期至少掉了2~3成」、「我們算有名氣捏，那些撐不住的都進棺材了啦！發大財勒！」。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書

此外，「Takau 打狗幫」也提到，還有在附近經營30餘年的麵當老闆娘也痛罵，「夜市攤販是庶民經濟，我們市區店頭仔就不是庶民經濟？」、「過年後至今掉了快4成，店開那麼久不曾看過安捏！」、「問送貨的最清楚，大家攏嘛在譙！！！」，而「Takau 打狗幫」也痛批韓國瑜，專職市長都做不好還想帶職參選。

不少網友都紛紛留言表示，「現在外縣市的朋友都用，發大財3個字消遣我們高雄人，感覺很丟臉」、「說好的發大財勒？」。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書

對此，高雄市新聞局長王淺秋表示，「基本上很多房子在招租，這是全台灣很多地方共同在面臨的問題，那麼其實像台北你去看到的話，東區我們看到的情況更嚴重，這不是單一的問題，但就高雄來說，我們用數字來說，以一月到四月底，整個上半年統計，房屋交易的增值稅，增加了23%，那麼契稅增加了48%，這告訴了我們什麼，這代表了在房屋的交易上是非常熱絡的，代表很多人是看好高雄，所以一直有交易的行為，那麼大家看好的時候，房子在出售過程價格好不好，應該是也還不錯，不然大家不會這樣熱絡的交易」。

▲▼ 王淺秋 。（圖／記者賴君欣攝）

▲王淺秋回應，這並不是全體高雄市民的意思。（圖／記者賴君欣攝）

王淺秋還說：「大家是看好高雄在做一些房市的交易、出售的情況下，是有熱絡的交易的，因此政府的稅收才能夠增加，所以並不代表這麵攤講的，就是全部民眾的意思都這樣，因為我們聽到六合夜市的商家，他同期比較至少成長了40%以上，那麼單一商家，或是有特意去操作言論的商家，是不是代表整個高雄，我相信只要問高雄市民全體就會知道，因此這一個單一的網路上攻擊的言論，我們用數字就可以看出來，而且這也不是全部市民的意思」。

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關鍵字：高雄,韓國瑜,高雄市長,Takau 打狗幫

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