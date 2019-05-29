路上飆車做體操！高雄女騎士受封「面膜姐翻版」　11年前下場曝光…療癒翻

網搜小組／綜合報導

近日有網友在臉書《爆料公社》貼出一段行車紀錄器的影片，只見畫面中的粉衣女騎士不但放手騎車，還在高速中反覆站立坐下，不斷揮舞雙手。看到影片後，有不少人聯想到11年前的宜蘭「面膜姐」，紛紛留言「敢問她是之前在宜蘭出現的面膜車神本人，還是親戚關係」、「面膜姐是搬家到高雄了嗎？」

這名網友貼出行車紀錄器畫面，文中表示，「想紅是吧！我就讓你紅」，只見原PO人在高雄明誠路、明成一路一帶，一輛紅色機車突然從原PO左方衝出，下一秒粉衣女騎士竟然放開雙手，並且在車上反覆站立坐下，做出像是深蹲的動作，她還不斷擺動雙手伸展筋骨，在機車上做起健康操。

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▲女騎士高速行駛中，突然站立放手騎車。（圖／翻攝爆料公社）

短短不到5分鐘的路程，女騎士就重複做了3次同樣的危險動作，模像相當危險。網友紛紛看傻，直呼「有病就去看醫生，別嚇壞用路人！」、「『太癢馬戲團』到高雄演出了嗎」、「屁股長刺嗎」、「屁股長蟲很癢欠抓是嗎？」

有人則是在留言處提到一位「面膜姐」，「面膜車神繼承人」、「想到好N年前有一個阿桑，還邊敷面膜邊站在摩托車上邊騎邊跳，結果新聞報出來沒多久就出車禍」、「在幾年前也是有一個女的，一邊敷面膜，騎車跟她一樣的嗎？該不會就是她了」、「這怎麼很像當年的面膜車神」、「 敢問她是之前在宜蘭出現的面膜車神本人還是親戚關係」、「這個是她嗎？換車了？」

▲女騎士不斷反覆起立坐下，還擺動雙手伸展筋骨。（圖／翻攝爆料公社）

提到這位「面膜姐」得回溯到2008年時，當時有民眾在宜蘭冬山鄉冬山路三段往羅東路上拍下一幕畫面，一名女騎士臉上敷著面膜在路上高速騎車，雙腳還懸空輪流來回搖盪，她發現有人拍攝時，不僅沒有收斂，還站在機車上晃動身體，四肢不斷搖來擺去。

事後警方找到「面膜姐」，發現她因為酒駕撞上貨車正在住院，也被警方依《道路交通管理處罰條例》處以6000元罰款。如今過11年後，路上又出現「深蹲姐」，警方表示，這名女子也已觸犯《道路交通管理處罰條例》，依法可處最低6000、最高2萬4千元罰款。

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▼11年前，有網友拍下「面膜姐」在路上危險駕駛。（影／YouTube）