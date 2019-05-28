黃捷哀求：高雄沒發生過性霸凌嗎？國民黨甲動阻擋「性平小組」提案

▲黃捷提案的性平監督小組，遭到國民黨議員甲動阻擋。（圖／翻攝自高雄市議會直播，下同）



時代力量高雄市議員「白眼女神」黃捷繼上一次提出「性別平等教育監督小組」一案，遭國民黨多數議員否決後，再次提出「性別平等權益保障」監督小組一案，她甚至為此哀求，「難道高雄沒有發生過性霸凌嗎」，但是在一讀時再次被國民黨甲動退回。

黃捷在議會中發言表示，沒有很極端的一定要分贊成同志或不贊成同志，而是一個全方位的，像學校裡某些小孩性別氣質比較陰柔，或是不喜歡跟同性的玩在一起，就會被排擠，然後進一步性騷擾、性霸凌等等都是共同要去努力捍衛的，一起不分你我、不分黨派一起捍衛未來孩子們的權益，這個有什麼不好呢？

黃捷說，希望曾總召（國民黨議員曾俊傑）可以再次的高抬貴手拜託、拜託，只是希望一起來推動，就算有不同的意見也沒關係，就是一起來監督，一起為這個城市的性別平等意識更加強而已。

黃捷第二次發言表示，成立小組絕對不是限縮權力，而是擴大大家的參與，包括有空汙防治的小組、氣爆的專案小組、有慶富的小組，有過去成立過的氣候變遷小組，這都是表達議會對這個議題的關心，除了有象徵意義之外，實質上更可以積極參與讓人家知道高雄市議會是關心這些議題的，在既有的大家都可以監督的基礎之上，更進一步擴大大家的參與，讓大家知道說高雄市一個性別友善，而且是願意保障性別權益的城市。

黃捷質疑，有議員提到一定要有特定的事件才能成立小組，這個事件要有多特定呢？空汙防治是有什麼樣的事件？是每一次的工廠有排放？還是說高雄現在的工汙很嚴重，事件的大到小應該要有一個範圍，高雄過去沒有發生過性侵害、性騷擾、性霸凌的事件，這些都不是嗎？既然這些事件都存在，而且時常在發生，為什麼我們不要主動站出來說，要捍衛孩子們的權益，要讓孩子在這個城市生活都是可以安心生活，不需要遭受其他同學的霸凌兒因此產生輕生的念頭，離開這個世上。

對於黃捷的提案，曾俊傑議員表示「高雄市議會成立性平監督小組沒意義，希望直接撤案。」

陳麗娜議員表示，「高雄市議會沒有這樣監督的能力，國中小性平教育由高雄市教育局監督，民間單位做互相溝通交流，有狀況會跟議員反映，議員再跟市府做糾正，不需要一個監督小組，而是每個議員都是。」、「如果我不是小組成員就比較弱，如果大家的平台是一樣的，小組和非小組成員都可以講，希望這個議題不要限縮了，應該把權利留給所有議員。」

童燕珍議員表示，「學校跟市府都有性平委員會，每個議員都贊成性別平等，大家都會是委員，性平真的有問題時就可以做專題報告，這是多此一舉。」