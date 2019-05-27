影／薇薇癌逝2年！老公環島「完成承諾」　憶愛妻：一路上請妳跟好唷

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「老公我愛你！」抗癌正妹施柏薇「薇薇」在2017年病逝，當時她與老公刻骨銘心的愛情，讓網友心疼不已。儘管薇薇生前受盡病魔折磨，她始終樂觀面對，更許下願望，等康復一起環島出遊，如今老公用行動幫愛妻完成遺願，甜蜜對天堂喊話「一路上請妳跟好唷」。

▲薇薇本來期望病癒後，能把孩子生回來。（圖／翻攝自那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書粉絲團）

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時間回到2016年5月21日，25歲的薇薇與老公王孝文甜蜜結婚，且懷有5個月的寶寶，豈料才嫁作人妻10天就被診斷出淋巴癌第三期，最後只好忍痛拿掉親骨肉，並接受化療。儘管心情從喜悅變成絕望，薇薇卻慶幸有個好老公，她樂觀喊話「我是為了他活下去的！所有手術我老公沒缺席過⋯⋯他一直陪著我、抱著我，看我痛，他也掉眼淚，跟著覺得痛」。為了給予老婆信心，王孝文成立「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」臉書粉絲團，可讓薇薇有個宣洩出口，也能和粉絲分享近況。

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▲老公剃光頭，替愛妻加油打氣，令人動容！（圖／翻攝自那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書粉絲團）

治療過程中，王孝文看見薇薇的秀髮一根根掉光，深怕老婆傷心，他總是趁半夜下床撿起頭髮後丟掉，最後更剃成光頭，讓粉絲們暖上心頭。2017月3月時，薇薇曾錄製一段愛的告白，「老公，我知道，我這些話可能講了至少超過100萬次了吧」，1分23秒影片哽咽吐心聲「「我還是要跟你說，對不起，讓你這麼辛苦地照顧我，你這陣子真的太累太累了，沒有一天睡得好覺，陪我跟著在醫院」、「在醫生還沒判我死刑之前，我會加油，我一定會為了你跟家人加油，不要擔心，老公，我愛你，老婆最愛你了」，最後薇薇雙手比出愛心，令網友們潸然淚下。

然而薇薇做完自體幹細胞移植治療後，身體狀況卻大不如前，除了發高燒，就連白血球數值也趨於零，2017年5月時，她在臉書為自己打氣「治療就像馬拉松一樣，我在意的是大家都能跑到康復的終點，不是在意誰比較快、誰比較厲害，不論快或慢都能堅持，才是我們希望的結果！」

▲薇薇總是面帶笑容。（圖／翻攝自那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書粉絲團）

無奈天不從人願，勇敢的薇薇歷經11個月抗癌，最後在5月23日化身為天使了，生前最後一天，她似乎意識時間已到，突然拿開氧氣罩，對王孝文說「好了，我們來改變遊戲規則，我…不玩了」，接著用盡最後力氣將老公拉到身邊，輕輕說「老公我愛你」3遍，最後安祥的睡著，而王孝文也回應「下輩子再來找我！」

轉眼間，薇薇病逝近2年，王孝文對老婆的思念卻有增無減，今（27）日他在臉書《爆廢公社》發文，「完成一個承諾！我們出發囉」、「#台南出發逆時針環島#已經到墾丁了#如有超車請見諒」，照片可見，後座的背包貼有一張手比愛心的圖，寫下「完成愛妻環島心願」。

▲王孝文出發環島，特地帶著愛妻的照片看美景！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

而王孝文的私人臉書也向愛妻喊話，全文如下：

妳離開的Day-722

老婆～ 我們準備去環島囉！ 雖然妳回顧裡很不開心，但那些已經是老公的事情了，明天起床拿著妳的行李跟著我，一路上妳只要看看美麗的風景，別去想那些不愉快的回憶，讓我們圓一個原本要40歲才能完成的夢，一路上請妳跟好唷！

#4天3夜的熱血環島

#我答應妳的一定做到

暖文引發萬名網友讚爆，紛紛淚崩回應「好令人動容的愛情，你老婆真的很幸運嫁到你這麼好的男人，加油！祝你早日完成你們的心願！祝福你所到之處都是晴朗的好天氣」、「相信，她知道的話，會很感動」、「加油，祝你所到之處都是好天氣，陪老婆好好看看這美麗的寶島」、「滑了你臉書，才知道癡情相愛的你們…你好棒！真的！祝福你環島成功～承諾兌現！」、「旅途平安哦，薇薇一定很開心」、「700多個日子，真是佩服您的用心」、「薇薇有你，真的好幸福」、「加油，你的文每次看每次泛淚」。

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