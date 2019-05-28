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館長嘲諷盧崑福「告館長就有記者會」　不然誰知道你這個議員

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▲▼館長嘲諷盧崑福，終於有機會可以開記者會。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

▲館長嘲諷盧崑福，終於有機會可以開記者會。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢為了力挺同性婚姻與性平教育，不僅槓上國民黨台南市議員盧崑福，甚至因此挨告。館長在27日晚間的直播當中，對盧崑福開嘲諷，「告館長就有記者會可以開了」、「不然誰知道台南有你這麼奇奇怪怪的議員」。

台南市議員盧崑福因為日前在議會質詢當中，提出「開同性戀班」的想法，相關的直播影片在網路瘋傳，遭到許多網友的撻伐，館長也在直播當中以「X你娘X掰」等粗話大罵盧崑福。

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▲台南市議員盧崑福，在律師裘佩恩陪同下，說明將對館長陳之漢提出加重誹謗告訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員盧崑福，在律師裘佩恩陪同下，說明將對館長陳之漢提出加重誹謗告訴。（圖／記者林悅翻攝）

盧崑福不滿遭受館長辱罵將提告加重誹謗，並且大動作召開記者會指出，「他如果針對我在議事廳裡面提出的，是做批評或指教我接受，他這樣在網路上一直罵我的媽媽，我能夠接受嗎？教歹囡仔大細」。

盧崑福最後還嗆聲館長，希望館長好自為之，台灣這個國家，哪來的教育口頭禪都是三字經五字經，「你今天的議題是在說我耶！你現在罵完我之後，你不敢承認說你有犯罪，你還是男人嗎？」

館長在直播當中對盧崑福大開嘲諷表示，「上記者會很爽齁！你去議會丟茶杯、你去議會把人家攔起來流氓行徑，都沒有記者要找你開記者會，你今天告館長，有沒有！就有記者會可以開了！有沒有！跟李婉鈺87%像，跟以前一些來蹭館長的一樣啦，有沒有，不然誰知道你台南有這個奇奇怪怪的議員。」

館長繼續嘲諷，「但是今天，你中樂透了喔！你中了透了喔！看你在上面講到這樣子我啼笑皆非啦，一副很正經的樣子，罵我可以，罵我母親就不行，你是不是男人啊，原來今天罵幹X娘的都不是男人啦」。

館長說，「你來看一下我的直播好不好，我的觀眾朋友不時都在罵我，我是不是要告他們？我館長每一天有開直播，如果聊天室裡面的字加上Donate語音，你知道我每天都要被X一百次耶，每天都要被X一百次娘耶！」

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關鍵字：館長,盧崑福,同性婚姻,同志婚姻,同性戀,同志,恐同

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