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牠活3億年愛躲衣櫃宛如「活化石」　專家曝一秒看出「家中濕度」

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▲衣魚。（圖／翻攝自YouTube）

▲家中若有看到衣魚，表示建築物濕度過高。（圖／翻攝自YouTube）

生活中心／綜合報導

許多民眾在家中都會看到一種扁扁長長的蟲，牠的頭尾兩端不僅長著細長的觸鬚，還常在書架、沙發附近游走。據了解，這種動物名為「衣魚」，主要以植物性碎屑為食，已經存在地球上3億年之久，常會破壞衣物、文物或文件資料。

環保署公開資料顯示，衣魚（俗稱蠹魚）的分類地位屬於纓尾目衣魚科（Lepismatidae），是終生無翅的昆蟲，在地球上已經出現約3億年。在台灣的居家環境中，常見的有普通衣魚及體型較大的灰衣魚，牠們最喜歡陰暗並且潮濕的環境，平時會躲在縫隙與陰暗處，例如抽屜、衣櫃、舊紙箱、書架等處。

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▲衣魚。（圖／翻攝自YouTube）

▲衣魚偏好澱粉或蛋白質類的食物。（圖／翻攝自YouTube）

衣魚屬於夜行性昆蟲，平常大多在夜間活動，若在白天出現且受到驚擾的話，會先靜止不動，接著迅速逃離現場躲起來；由於具有懼光的習性，衣魚白天通常都會躲在角落，紙張、書籍或壁紙等，都能作為牠們的食物。

環保署表示，衣魚喜歡棲息在溫暖且相對濕度高的地方，若家中有衣魚的蹤跡出現，就表示建築物的濕度過高；伴隨著潮濕的環境，容易孳生白蟻或哈伯蟻（俗稱木匠蟻），進而造成居家木質家俱或裝潢的損害。

由於書架、紙張、衣物等製品經衣魚取食後，會留下食痕和排泄物，造成這些物品缺損和產生污漬，想要防蟲害的話，珍貴的衣物在收藏前，一定要確實清洗，以免皮膚接觸後引起過敏反應。

環保署強調，衣魚喜歡黑暗，又喜歡吃漿糊類的食物，民眾在家時可以用翻動書本、櫥櫃、衣櫥等方式，來偵測看看家中是否有衣魚存在。由於衣魚並不會叮咬人或傳染病原菌，所以防治根本要務是降低室內的濕度，民眾可考慮以抽風機或除濕機降低空氣中的濕度，並時常翻動、整理書籍及報章雜誌，斷絕衣魚的食物供給，必要時可放一些防蟲片來驅趕忌避衣魚。

▲由於衣魚偏好澱粉或蛋白質類的食物，民眾在家可自製誘捕容器。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：蠹魚,衣魚,活化石,濕度,衣櫃,文件

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