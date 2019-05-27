水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」縫卡住　網噴鼻血：姿勢100分

▲妹子穿真理褲差點走光！（圖／翻攝自臉書職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

網搜小組／綜合報導

台灣最養眼的風景？一名男網友路上開車，赫見路邊的女騎士穿著休閒的真理褲，白皙蜜大腿配上「萬惡視角」讓他差點噴鼻血，於是用手機拍下畫面，引發網友暴動大喊「真理褲萬歲」。

一名貨車司機在臉書「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」PO出養眼照，他歪樓直呼「小弟不才，不知道凸鏡跟後照鏡這個角度可以嗎？」照片中，有1個凸鏡與2個後照鏡，左側最讓人眼睛為之一亮，一名長髮辣妹正準備下機車，就怕真理褲太短會走光，只好趕緊拉好褲沿。

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長髮妹「邪惡視角」曝光及修長白嫩美腿畫面，不禁讓人看了心跳加速，原PO從容拍下這一幕，掀起眾多老司機朝聖，紛紛興奮呼喊「這後照鏡太真理了，我覺得非常可以」、「畫面再放大一點會更好」、「這腿我可以」、「姿勢100分」、「精神都來了」、「此刻我管不了你鏡！小弟看了需要靜一靜（充血中）」、「我戀愛了」。

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▲網友嗨翻！（圖／翻攝自臉書職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

所謂的真理褲，就是指一款運動短褲側邊有白線裝飾，因太短可能會讓女生露出屁股蛋，容易讓男性朋友們產生遐想。日前有男網友也PO出麻辣燙店長認真工作的側照，她穿著性感的真理褲，也一度吸引大批網友歪樓狂喊「有這個店長店員誰敢翹班」。

▲女店長火辣身材，讓網友看了凍抹條！（圖／網友授權提供）



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