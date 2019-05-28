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做胎夢真懷孕！3歲兒鐵口直斷「是妹妹」　媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

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▲▼孕婦,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO呼籲每位孕媽咪，「記得在孕期時，要時時刻刻保持愉快的心情迎接寶寶的到來。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

「現在回想起這些話語，我都覺得不堪入耳，但我一想到我女兒都聽見了，心裡真的覺得好內疚好難受。」一名媽媽分享自己懷大兒子時做的胎夢，以及懷小女兒時卻沒有做胎夢，後來她聽到女兒說出一段恐怖的話，「我的眼淚卻一直流，因為胎內記憶說對了，我的媽媽也說對了，胎兒在肚子裡，真的完全能夠感受到媽媽的心思。」

這名媽媽27日回憶說，9年前的某一天晚上，夢到一個小男孩坐在身旁一直叫她媽媽，她早上醒來後什麼也沒說，當時對「胎夢」這名詞還很陌生，所以對她來說，這只不過就是一場莫名其妙的夢境罷了。

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原PO表示，不久後老公也跟著起床，他第一句話竟問她，「欸，妳會不會懷孕了」，讓她一頭霧水回應「為什麼」？她聽到丈夫說「因為我昨天晚上夢到一個小男生一直叫妳媽媽」，忽然全身發毛，不可置信對他說「我也夢到了」。

「於是我們二話不說立刻出門買驗孕棒，果然，夢中那個一直叫我媽媽小男孩，就是我的大兒子」，原PO指出，幾年後懷了小女兒，懷孕初期曾納悶為什麼這胎沒做胎夢；但有一天，當他們幾名大人一直在猜測肚子裡胎兒的性別時，那年只有3歲大的兒子忽然鐵口直斷跟他們說，「寶寶是女生，是一個妹妹。」

▼原PO做完胎夢後出門買驗孕棒，結果一驗真的懷孕了。（圖／達志／示意圖）

▲▼驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

原PO說，那段期間，兒子始終不曾改口，「不管我怎麼跟他說寶寶不一定是女生，也有可能是男生，他一直都非常篤定跟我說：『是妹妹』。我問他怎麼知道？他也不會形容，只是一直跟我說：『我本來就知道』。」

原PO後來想想也許沒做胎夢，是因肚子裡的寶寶入的是兒子的夢吧；女兒出生後特別愛她哥哥，只有看到哥哥會大笑，只有哥哥能哄得了正在大哭的她，她的眼神永遠追著哥哥跑，長大後，也是去到哪都只黏哥哥，沒有爸媽沒關係，但沒有哥哥就不行。

原PO指出，她常想《胎內記憶》這本書曾提到，「寶寶在天上的時候，會選擇自己喜歡的其中一個家庭成員，來投胎到女主人的肚子裡」；那麼，她女兒一定就是為了要當兒子的妹妹而降臨的吧，所以如果真的有胎夢，「那麼她應該就是在夢中跟哥哥告知了她即將到來，所以我兒子才會知道我當時懷的是女孩吧？」

原PO說，其實網路上一直有許多媽媽分享「胎內記憶」，有人的孩子會提到在肚子裡玩繩子，也有聽說過孩子說他在肚子裡很暗，還有有很多水的案例，「但其實我一直沒有在我的小孩身上應證過什麼，直到前幾天，我親耳聽到女兒說出了一段很恐怖的話。」

▼原PO分享女兒的「胎內記憶」。（圖／達志／示意圖）

懷孕,流產,生小孩,孩子,肚子示意圖。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，25日晚間，睡前跟女兒聊起女兒還是小寶寶時，聊了一陣子之後，女兒已經快睡著，但在入睡前忽然對她說，「雖然我知道妳現在很愛我，但是我在妳肚子裡的時候，一直以為妳會把我丟掉，我在妳肚子裡的時候，覺得妳不喜歡我。」

「說完她就睡著了，但我的眼淚卻一直流，因為胎內記憶說對了，我的媽媽也說對了，胎兒在肚子裡真的完全能夠感受到媽媽的心思。」原PO緩緩道來，「我記得當時的我對於她的到來一點都不喜悅，我不停跟老公說我不要她，因為我曾經苦等了她兩年多，我一直希望在我請育嬰假照顧兒子的那段期間，能趕快懷上第二胎，但卻一直等不到好消息。」

原PO回憶，那時心情差到封鎖所有懷了第二胎的朋友，「我說不出祝福的話，直到我放棄這個念頭重回職場後，她才在意外中降臨。但當時的我才剛在公司站穩腳步，才正要好好在公司拚出一些成績，而她卻在我不要她的時候來了？」

「我記得我對於肚子裡的她永遠只有一句話」，原PO說，「我要妳來的時候妳不來，不要妳來的時候妳偏要來，妳就是故意來找我麻煩的，妳就是想拖累我跟我作對而已！」

▼女兒對原PO說，「雖然我知道妳現在很愛我，但是我在妳肚子裡的時候，一直以為妳會把我丟掉。」 （圖／達志／示意圖）

母女,親子,小孩,兒童 （圖／達志／示意圖）

原PO因此還被媽媽大罵一頓，「她總是跟我說寶寶會感受到我的怨念，我卻沒有聽進去，我甚至因為預產期不如我所願，不能按照我的期望變成天秤寶寶，而對肚子裡的孩子感到加倍的厭惡⋯⋯我不止一次跟老公說：『我覺得我沒辦法愛她』…」

「現在回想起這些話語，我都覺得不堪入耳，但我一想到我女兒都聽見了，心裡真的覺得好內疚好難受」，原PO自責說，「我想她平時也許不會記得，但這些感受一直都存在於她的潛意識裡吧？」

原PO表示，《胎內記憶》書裡有寫到，這些記憶只有在孩子即將入睡前、意識模糊的時候湧現。她也呼籲每位孕媽咪，「記得在孕期時，要時時刻刻保持愉快的心情迎接寶寶的到來。」

▼原PO聽完女兒說的話很內疚。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

▲▼胎兒,流產,懷孕。（圖／免費圖庫pxhere）

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友說「看到後面那段我眼眶紅了」；原PO回「我聽到的時候真的像被雷劈到一樣好震驚、好激動，久久無法平復。」

也有媽媽分享自己的胎夢經歷，「我之前長達8年不孕，後來一天的晚上，我夢見一個男童也是站在我床邊，叫我3聲媽媽，我就醒了。當時好激動，當月就懷孕，而且真的是兒子，貼心的孩子。」

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關鍵字：胎夢,靈異公社,胎內記憶

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