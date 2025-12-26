重拳打死妻恐嚇鄰居還滅證！鹿港惡里長3度延押　看守所裡過年

▲吳姓里長愛妻形象破滅。（圖／翻攝自吳姓里長臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮52歲吳姓里長，去年冬至前因準備湯圓分工問題，盛怒之下涉嫌揮拳重擊妻子，導致頭部撞擊地面昏迷，搶救42天仍因傷重不治，吳男事後不僅隱瞞監視器畫面，威脅目擊志工封口，還向家屬謊稱妻子傷勢是「舊疾復發」，企圖誤導偵辦，遭依家暴殺人等罪嫌起訴，法官認定他有事實足認有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，裁定自今年1月4日起延長羈押2個月，確定無法返家度過農曆新年。

長期家暴釀悲劇 「愛妻」形象全是假

這起案件發生於去年冬至前夕，吳姓里長為里民準備湯圓時，因為備餐分工與妻子發生爭執，情緒失控下，涉嫌以重拳毆打妻子，導致妻子頭部重擊地面昏迷，送醫後仍於42天後宣告不治。事件震驚地方，更引發親友在網路痛批，揭露吳男長期對妻子施加言語羞辱與肢體暴力，平日營造的「愛妻良夫」形象根本是假象。這起悲劇，疑似是長期家暴累積下的最終惡果。

隱匿證據、威脅證人 檢方依家暴殺人起訴

案發後，吳姓里長多項惡行也陸續浮上檯面，他先向家屬謊稱妻子是「腦瘤舊疾復發」，企圖誤導案情；接著又隱匿現場監視器畫面，並威脅當時在場的目擊志工不得透露實情。檢方介入偵辦後，今年6月依家庭暴力殺人等罪嫌將他起訴。吳男自今年2月20日遭收押後，曾於10月間以處理母親遺產為由聲請交保，但遭法院駁回。

▲吳姓里長曾po出多張冬至湯圓圖片自清。（圖／翻攝自吳姓里長臉書）

法院裁定延押理由：重罪、串證逃亡風險高

近日，由於羈押期限將至，法官審理後認為，吳男涉嫌殺人、傷害致死等最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且犯罪嫌疑重大。此外，法官指出吳男否認部分客觀事實、爭執主觀犯意，加上他曾有隱匿監視畫面、說謊誤導偵查等行為，目擊證人也曾表達懼怕，因此認定他有「湮滅證據、勾串證人之虞」。同時，法官認為重罪常伴隨逃亡風險。

國民法官審理在即 延押確保程序進行

本案已確定將由國民法官參與審判。法院強調，為避免影響未來國民法官審理，認定仍有繼續羈押的必要。因此裁定自1月4日起延長羈押2個月，這也是吳男自去年6月遭押後，第三度被延長羈押。里長一職仍由里內一名熱心地方事務黃先生暫時代理。