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台中超狂肉粽攤「清晨5點搶排隊」！7點營業10分鐘…2000顆全部秒殺

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▲▼台中超狂肉粽攤 2000顆粽不到10分鐘秒殺。（圖／東森新聞）

▲阿伯從5點就開始排隊，排了2個小時才終於買到肉粽。（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

通通秒殺！台中市東區一家隱身巷弄間的肉粽店，每當端午將至時就開始包粽，早上5點天還沒亮就湧現排隊人潮，7點營業時，店家端出的2000顆肉粽更是在短短10分鐘內瞬間秒殺，超誇張的排隊人潮，甚至還有人一度排到昏倒，需要救護車馳援；買到肉粽的民眾開心揭密，坦言這家肉粽一顆才賣15元，而且糯米炒得香，「真正好呷！」

「我從5點就開始排、排到現在！」大方秀出手中的這袋肉粽，阿伯排隊排了整整2個小時終於買到，興奮之情全寫在臉上；阿伯透露，這家肉粽營業多年，而且價格相當佛心，一顆僅賣銅板價15元，「真的很俗啦！」阿伯還表示，由於肉粽每次出來就瞬間秒殺、供不應求，店家也祭出相關規則，經常一天僅限80人購買，有時候排了好幾個小時還不一定能買到。

請繼續往下閱讀...

超狂的肉粽店因價格便宜，再加上糯米又炒得香，「俗擱大碗」的好品質也迅速累積口碑，常常天還沒亮店門口就已經大排長龍，滿滿的人潮全擠在屋簷下，甚至還有民眾排到體力不支昏倒，還被送上救護車。

▲▼台中超狂肉粽攤 2000顆粽不到10分鐘秒殺。（圖／東森新聞）

▲有民眾排隊排到昏倒，被送上救護車。（圖／東森新聞）

店家每天早上7點準時營業，端出的2000顆肉粽不到10分鐘就全部秒殺，還有消費者直言「真的是太誇張了！他們都清晨5、6點就來排了，現在賣到都沒了！」不少撲空的空民眾也誓言，「一定還會再回來買！」

除了東區這家，台中還有另外2家肉粽名店分別位於外埔與霧峰，其中外埔名店雖因應原物料調漲，一顆肉粽漲到22元，但排隊人潮仍然不減。員工也透露，端午前夕肉粽需求量暴增，還有客人好幾個禮拜前就已經預訂；員工表示，平均一人一天就至少要包4、500顆，一顆只要花30秒就能包好，雖然手痠，但一年也就忙這一次。

▲▼台中超狂肉粽攤 2000顆粽不到10分鐘秒殺。（圖／東森新聞）

▲位於東區的肉粽名攤，清晨時分就已經湧現排隊人潮。（圖／東森新聞）

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關鍵字：台中,肉粽,端午

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