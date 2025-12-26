年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑　吸引數千熱血跑者擠爆現場！

▲德國精品廚具品牌「德國雙人 ZWILLING」首場路跑21日盛大登場，近 5,000 名跑者齊聚新北大都會河濱公園，人潮、氣勢震撼，展現品牌的強大號召力。（圖／品牌提供，以下同）

生活中心／綜合報導

以百年精湛工藝著稱的德國精品廚具品牌「德國雙人 ZWILLING」，21 日於新北大都會河濱公園盛大舉辦品牌首場路跑活動，吸引近 5,000 名跑者熱情參與，擠爆現場。清晨的大批人潮瞬間點燃河濱步道，現場氣勢震撼；許多家庭全家總動員，也有好友相揪組隊，在冬日陽光中宛如嘉年華般，以腳步與笑聲為賽道帶來熱力十足的盛況。活動不僅延伸品牌百年倡導的「健康生活」理念，也呼應「料理凝聚情感、品質守護健康」的核心精神，透過路跑持續傳遞健康與情感連結的價值，邀請跑者與親友共享運動帶來的陪伴與樂趣，讓健康生活的理念在日常中持續發酵。

▲在教練帶動下，跑者們隨著節奏熱身，隨後齊聚起跑線前蓄勢待發，共同點燃現場熱力十足的路跑盛況。

這場年末最具人氣的「ZWILLING RUN RUN 德國雙人活力路跑」盛事，以「Be Active, Stay Healthy!」為活動主軸，於上周末首次舉辦，不限制年齡皆可報名參加。本次規劃「3.5K活力組」與「8K挑戰組」雙路線設計，只見跑者們提升自我極限，在河濱開闊的景色中調整呼吸，找到自己的最佳配速，跑出暢快節奏，在長距離奔馳中盡情挑戰自我。活動當天，德國雙人集團台灣子公司總經理張琬婷也親臨現場參與盛會，並與參賽者一同挑戰 8K 路線，以行動號召大家將健康生活落實於日常之中。

▲德國雙人集團台灣子公司總經理張琬婷也親臨現場參與盛會。

無論是第一次參加路跑的新手，或是長期參與賽事的跑友，都在賽道上找到專屬自己的速度、衝刺，在彼此的支持中，不僅收穫了完賽的成就感，更與親友一起留下溫暖的美好回憶。許多參賽者直呼路跑氛圍超棒「很喜歡大家一起完成一件事的感覺」、「好玩又好拍」，有人提到這場路跑讓自己找回運動的快樂，也有人說第一次參加品牌路跑就被現場活力圈粉，還有跑者笑說：「盡力跑完之後回家再用雙人鍋具煮好料來補補身體！」不少跑友表示這次活動讓他們體會到「健康生活真的可以很日常」，不只跑得開心，也感受到品牌希望傳遞的生活節奏。

▲每一位跑者都在賽道上找到專屬自己的節奏，透過跑步，不僅跑出健康，更在動靜之間感受身心的平衡。

除了熱鬧的路跑活動外，現場完賽禮也成為跑者討論的亮點之一。德國雙人特別選用即將推出的ZWILLING Thermo Plus不鏽鋼保溫杯系列作為完賽贈禮，提前讓參與者體驗新品的設計與機能。這款全新系列預計將於一月正式上市，主打輕巧便利的日常攜帶性與長效保溫性能，並以高規格不鏽鋼材質打造其一貫的耐用品質；系列涵蓋多種款式，包含適合辦公、戶外、車用等情境的保溫杯，也推出專為孩童設計的水壺選擇，延續品牌對健康與生活品質的重視。跑者在活動中率先感受新品的手感與實用性，也為ZWILLING Thermo Plus系列的正式登場掀起期待。

▲跑者完賽後搶先獲得即將上市的 ZWILLING Thermo Plus 不鏽鋼保溫杯，讓高品質的設計質感伴隨開啟健康新生活。

為了讓參加者在路跑之外也能感受品牌魅力，德國雙人在活動現場打造多個視覺亮點裝置，最受關注的主視覺ZWILLING巨型Logo，經典風格鮮明，醒目又好拍，不管是跑前暖身集合、或是賽後與隊友合影，都是當天人氣超夯的拍照熱點。另一個吸睛又可愛的夢幻打卡區，背板搭配德國雙人造型鏡面，讓很多人停下腳步排隊，在此留下燦爛笑容。當然現場少不了品牌人氣商品STAUB鑄鐵鍋，放大版的鑄鐵鍋讓大家都忍不住立刻拍照上傳社群分享直呼「這鍋太萌了」、「鍋子細節完美還原超用心」。終點區衝刺背板更是跑者完賽後必拍場景，完美紀錄突破自我的熱血瞬間，隨便拍都像是運動雜誌封面，造成搶拍風潮，跑得盡興，也拍得開心，現場瞬間變成遊樂園一般，笑聲不斷！

▲活動現場打造多個視覺亮點，跑者與可愛的裝置及獎牌合影，完美紀錄突破自我的熱血瞬間。

作為料理愛好者與專業廚師口碑一致的百年品牌，德國雙人始終以頂級工藝與設計質感打造高品質廚具，從刀具、鍋具到真空保鮮技術，長年堅持以專業提升日常飲食，深信健康生活的起點來自於餐桌上的每一刻，不只是保留食材的原味，更在烹調與分享之間，讓家人與朋友的情感被重新連結。德國雙人此次將健康料理與運動融為一種當代生活美學，透過路跑活動展現不同品牌樣貌，鼓勵大家好好吃一餐，加上運動，美好生活並非遙不可及！