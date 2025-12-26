　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑　吸引數千熱血跑者擠爆現場！

德國雙人,ZWILLING,路跑,廚具,鍋具,健康生活,跑步（圖／品牌提供）

▲德國精品廚具品牌「德國雙人 ZWILLING」首場路跑21日盛大登場，近 5,000 名跑者齊聚新北大都會河濱公園，人潮、氣勢震撼，展現品牌的強大號召力。（圖／品牌提供，以下同）

生活中心／綜合報導

以百年精湛工藝著稱的德國精品廚具品牌「德國雙人 ZWILLING」，21 日於新北大都會河濱公園盛大舉辦品牌首場路跑活動，吸引近 5,000 名跑者熱情參與，擠爆現場。清晨的大批人潮瞬間點燃河濱步道，現場氣勢震撼；許多家庭全家總動員，也有好友相揪組隊，在冬日陽光中宛如嘉年華般，以腳步與笑聲為賽道帶來熱力十足的盛況。活動不僅延伸品牌百年倡導的「健康生活」理念，也呼應「料理凝聚情感、品質守護健康」的核心精神，透過路跑持續傳遞健康與情感連結的價值，邀請跑者與親友共享運動帶來的陪伴與樂趣，讓健康生活的理念在日常中持續發酵。

德國雙人,ZWILLING,路跑,廚具,鍋具,健康生活,跑步（圖／品牌提供）

▲在教練帶動下，跑者們隨著節奏熱身，隨後齊聚起跑線前蓄勢待發，共同點燃現場熱力十足的路跑盛況。

這場年末最具人氣的「ZWILLING RUN RUN 德國雙人活力路跑」盛事，以「Be Active, Stay Healthy!」為活動主軸，於上周末首次舉辦，不限制年齡皆可報名參加。本次規劃「3.5K活力組」與「8K挑戰組」雙路線設計，只見跑者們提升自我極限，在河濱開闊的景色中調整呼吸，找到自己的最佳配速，跑出暢快節奏，在長距離奔馳中盡情挑戰自我。活動當天，德國雙人集團台灣子公司總經理張琬婷也親臨現場參與盛會，並與參賽者一同挑戰 8K 路線，以行動號召大家將健康生活落實於日常之中。

德國雙人,ZWILLING,路跑,廚具,鍋具,健康生活,跑步（圖／品牌提供）

▲德國雙人集團台灣子公司總經理張琬婷也親臨現場參與盛會。

無論是第一次參加路跑的新手，或是長期參與賽事的跑友，都在賽道上找到專屬自己的速度、衝刺，在彼此的支持中，不僅收穫了完賽的成就感，更與親友一起留下溫暖的美好回憶。許多參賽者直呼路跑氛圍超棒「很喜歡大家一起完成一件事的感覺」、「好玩又好拍」，有人提到這場路跑讓自己找回運動的快樂，也有人說第一次參加品牌路跑就被現場活力圈粉，還有跑者笑說：「盡力跑完之後回家再用雙人鍋具煮好料來補補身體！」不少跑友表示這次活動讓他們體會到「健康生活真的可以很日常」，不只跑得開心，也感受到品牌希望傳遞的生活節奏。

德國雙人,ZWILLING,路跑,廚具,鍋具,健康生活,跑步（圖／品牌提供）

▲每一位跑者都在賽道上找到專屬自己的節奏，透過跑步，不僅跑出健康，更在動靜之間感受身心的平衡。

除了熱鬧的路跑活動外，現場完賽禮也成為跑者討論的亮點之一。德國雙人特別選用即將推出的ZWILLING Thermo Plus不鏽鋼保溫杯系列作為完賽贈禮，提前讓參與者體驗新品的設計與機能。這款全新系列預計將於一月正式上市，主打輕巧便利的日常攜帶性與長效保溫性能，並以高規格不鏽鋼材質打造其一貫的耐用品質；系列涵蓋多種款式，包含適合辦公、戶外、車用等情境的保溫杯，也推出專為孩童設計的水壺選擇，延續品牌對健康與生活品質的重視。跑者在活動中率先感受新品的手感與實用性，也為ZWILLING Thermo Plus系列的正式登場掀起期待。

德國雙人,ZWILLING,路跑,廚具,鍋具,健康生活,跑步（圖／品牌提供）

▲跑者完賽後搶先獲得即將上市的 ZWILLING Thermo Plus 不鏽鋼保溫杯，讓高品質的設計質感伴隨開啟健康新生活。

為了讓參加者在路跑之外也能感受品牌魅力，德國雙人在活動現場打造多個視覺亮點裝置，最受關注的主視覺ZWILLING巨型Logo，經典風格鮮明，醒目又好拍，不管是跑前暖身集合、或是賽後與隊友合影，都是當天人氣超夯的拍照熱點。另一個吸睛又可愛的夢幻打卡區，背板搭配德國雙人造型鏡面，讓很多人停下腳步排隊，在此留下燦爛笑容。當然現場少不了品牌人氣商品STAUB鑄鐵鍋，放大版的鑄鐵鍋讓大家都忍不住立刻拍照上傳社群分享直呼「這鍋太萌了」、「鍋子細節完美還原超用心」。終點區衝刺背板更是跑者完賽後必拍場景，完美紀錄突破自我的熱血瞬間，隨便拍都像是運動雜誌封面，造成搶拍風潮，跑得盡興，也拍得開心，現場瞬間變成遊樂園一般，笑聲不斷！

德國雙人,ZWILLING,路跑,廚具,鍋具,健康生活,跑步（圖／品牌提供）

▲活動現場打造多個視覺亮點，跑者與可愛的裝置及獎牌合影，完美紀錄突破自我的熱血瞬間。

作為料理愛好者與專業廚師口碑一致的百年品牌，德國雙人始終以頂級工藝與設計質感打造高品質廚具，從刀具、鍋具到真空保鮮技術，長年堅持以專業提升日常飲食，深信健康生活的起點來自於餐桌上的每一刻，不只是保留食材的原味，更在烹調與分享之間，讓家人與朋友的情感被重新連結。德國雙人此次將健康料理與運動融為一種當代生活美學，透過路跑活動展現不同品牌樣貌，鼓勵大家好好吃一餐，加上運動，美好生活並非遙不可及！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出
台中碩士女燒死叼菸惡男友「家中黏皮」　判14年定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑　吸引數千熱血跑者擠爆現場！

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝！超商聖誕周末優惠懶人包

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑　吸引數千熱血跑者擠爆現場！

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝！超商聖誕周末優惠懶人包

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

難過冬！12月兩戰出手命中率暴跌　克雷格遭新竹攻城獅解約了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

臉上痘痘別亂擠！女擠破「死亡三角」區　半邊臉下垂癱瘓送醫

【有站崗但不多】狐獴哨兵眼皮快撐不住　點頭喥估萌翻網友

消費熱門新聞

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

超商連續5天「買1送1」聖誕加碼優惠懶人包

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍

韓風濃郁辣湯一碗暖進心坎裡　「辛辣香菇袋麵」康是美獨家販售

朵頤牛排海陸主餐升級Prime等級

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑

7-11推韓國男團Q版角色「MINITEEN」周邊快閃購

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

7-11熱拿鐵買1送1、全家第二杯10元　超商寄杯優惠一次看

蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡

更多熱門

相關新聞

臺北前哨戰！賽前早餐跑破萬人開跑創新高

臺北前哨戰！賽前早餐跑破萬人開跑創新高

2025臺北馬拉松將於12月21日盛大登場，為迎接年度跑者盛事，臺北市政府於12月20日清晨率先舉辦充滿節慶氛圍的「耶誕歡樂早餐跑」，吸引逾萬名跑者熱情參與，臺北市政府體育局局長游竹萍親臨現場並鳴槍，她表示：「看到現場聚集眾多大、小朋友溫馨參與，相當感動。期許大家在今天的好天氣下，盡情享受耶誕歡樂早餐跑，跑出屬於自己的好成績。臺北馬拉松未來將結合城市特色與全民參與，打造更多元、豐富且具國際視野的路跑體驗，警力上也加強維護治安，共同邀請市民朋友一同以運動迎接美好的年末時光。」

57國菁英齊聚　台北馬拉松21日開跑

57國菁英齊聚　台北馬拉松21日開跑

NIKE松菸限時展打造沉浸式體驗

NIKE松菸限時展打造沉浸式體驗

周庭印拚台北馬連霸　明年目標出爐

周庭印拚台北馬連霸　明年目標出爐

民宅煮食不慎起火鍋具乾燒冒煙消防急撲滅幸未延燒

民宅煮食不慎起火鍋具乾燒冒煙消防急撲滅幸未延燒

關鍵字：

德國雙人ZWILLING路跑廚具鍋具健康生活跑步

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面