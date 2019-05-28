館長嗆盧崑福！罵媽媽覺得難過　你一句「同性專班」傷害多少人的心

▲館長表示一句「同性專班」傷害多少人的心。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢為了力挺同性婚姻與性平教育，不僅槓上國民黨台南市議員盧崑福，甚至因此挨告。館長在27日晚間的直播中不僅對於恐同人士留言攻擊同志感到難過，也藉機嗆聲盧崑福，罵媽媽覺得很難過，但是「你一句同性專班傷了多少人的心」。

館長表示，看到新聞下面的留言覺得莫名其妙，「你們在下面打的這些話，你們未來都會一個一個受報應」。他也列舉的留言內容，「館長就是他X的喜歡肛交的」、「館長挺同嘛，因為他的健身房都是同性戀，講對市場了嘛」、「對啊，立這個專法，讓這些同性戀的人，去誘拐我們的異性戀的小朋友變同性戀啊」、「祝你們早生貴子，喔，原來沒辦法生小孩喔」。

請繼續往下閱讀...

▲館長認為，同志朋友才是長期受壓迫的一群。（圖／記者湯興漢攝）



館長說，「你罵這些人，他們有沒有相同的去對待你們？我看到很多同性戀者都好聲好氣的，在跟你講人權的問題，結果你們他X出口閉口都說人家是肛交、都說人家是變態、都說人家是性愛Party、都說人家愛滋病帶原者，事實上是這樣子嗎？事實上人家只是在過自己的生活，是你一直在壓迫別人耶！我再講一次，同性戀不會因為我們過了這個法，或是沒有這個法他就消失了，他永遠都在，永遠都有這種族群，永遠都有，你他X聽不聽得懂」。

館長指出，有些言論更是令他匪夷所思，很多人嗆他「憑什麼你挺同，我們就不能反同」。他解釋，「我挺同是因為你們反同我才挺同，你給人家欺負我不能跳出來講話嗎？今天是你留下那些霸凌人的話語，我今天才出來幫人家講話」。

館長反問盧崑福，「你連我問你的問題，每次我都提出證據、講出想法、講出邏輯，他們完全沒有，永遠都說『你罵阮娘』，罵你娘不是，那是口頭禪，我是跟你說，你是不是霸凌別人、你是不是歧視人家，你怎麼不檢討你自己，那你講的話有沒有問題，他不檢討耶」。

▲台南市議員盧崑福，在律師裘佩恩陪同下，說明將對館長陳之漢提出加重誹謗告訴。（圖／記者林悅翻攝）



館長說，「罵你媽媽覺得難過對不對，那你歧視人家，我罵你一個媽媽，你說我罵你媽媽，事實上沒有，那如果認為罵到你媽媽，那是一個媽媽，你在議會講的話，全台灣有多少同性戀者、有多少小孩子，你傷害了人家，你回答我嘛！你一句同性專班出來，你傷害了多少人的心，不是一個媽媽，是千千萬萬的這些人，這些人，人生父母養，這些人他X的人生父母養！」

網友對館長的直播內容留言表示，「反同別看啊，愛看又愛該」、「館長講的很好，你覺得媽媽被問候你會不開心，那議員你霸凌同志又作何感受」、「台灣人民在出生的時候就受憲法保障了『平權』這兩個字在還小時候就要教育了，這議員卻要小朋友在受教育時 接受階級制度的人權？」、「館長你真的棒」、「館長觀念真的很好」。