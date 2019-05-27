盧崑福指同志師教出同志學生　許常德酸：又不是接觸「無腦議員」就變無腦





▲盧崑福。（圖／記者林悅攝）

政治中心／綜合報導

國民黨台南市議員盧崑福在議會質詢中指出，家長憂心老師若是同志怎麼辦？是否要「開一個同性戀班」？結果遭到網紅「館長」陳之漢大罵「X你娘X掰」，因此揚言提告館長。針對盧崑福的言論，資深媒體人許常德批評，「我又不是接觸了無腦的議員，就會變無腦的議員！」還認為對方真要為了媽媽，就應該先把議員當好，才不會丟臉。

「亞洲第一個國家通過同婚專法，揪ㄑ一ㄥˋ安捏嘛！」盧崑福24日在台南市議會質詢中指出，有家長反映學校老師如果是同志該怎麼辦，「同性戀（老師）教出來的傾向，學生一定也比較偏向同性戀啊！你尊重同性戀，你也要尊重一般家庭的思想啊！」更當場拋出「還是要開一個同性戀班」的構想。盧崑福一番言論涉及歧視同志，在質詢畫面曝光後，隨即引爆網友怒火，更讓館長在直播中飆出粗口「X你娘X掰，你是在供X小？」

▲台南市議員盧崑福在其臉書PO文，指館長批評問政可以忍，罵到他的媽媽就是不可以。（圖／翻攝自盧崑福臉書）

對於館長在直播中砲火四射，盧崑福26日下午也在臉書以「批評問政可以忍，但罵到我媽就是不可以」為題作出回應，「為端正社會風氣及身為人子的我，絕對提告求償捐公益，不可以仗著作了點善事就可以亂罵人家長輩髒話，館長這種行為已經造成許多家長反應對幼童產生模仿效應，國中小幼童對話滿口三五字經洋洋得意，館長都這樣罵還可以跟總統合照！對此亂源，我更要在議會要求教育局對於館長這種滿口髒話行為禁止學童學習！」

「我又不是接觸了無腦的議員，就會變無腦的議員！台灣人民有因為接觸這些無腦的議員都變無腦嗎？」許常德27日在臉書上貼出盧崑福質詢的影片稱，「無腦議員都不看政府發布的資訊，就到處潑糞，該不該立即下架？」

▲國民黨市議員盧崑福「同性戀班」言論引發爭議。（圖／翻攝自台南市議會直播youtube）

許常德質疑，是哪一個資訊告訴這位議員，在國小教育接觸同志或同志教育，就會變成同志？「議員的形象有比同志好嗎？人民都可以當形象這麼差的議員，為何不能當同志？民主之地講求的是平等不是嗎？光這一點，這位盧崑福議員就沒有平等看待人的能力！請大家去議員的臉書告訴他真相，自己（盧崑福）還在影片說他沒有不尊重，問這個問題就是不尊重。」建議議會要開「議員矯正班」，不然讓一些程度低的議員上班會浪費公帑。

另外，針對盧崑福因為媽媽要告館長，許常德說，「真要為了媽媽，請把議員當好，才不會讓媽媽丟臉。矯情孝子！」

▼許常德批評盧崑福。（圖／翻攝自許常德的地下手記）