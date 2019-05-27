無端捲入200年劉家古厝拆除　議員曾俊傑怒「要吉」：我何德何能！

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區有兩百年歷史的劉家古厝突然無預警遭拆除，引發社會輿論譁然，也意外讓高雄市議員曾俊傑無端被捲入其中，臉書社團《不禮貌鄉民團》po文質疑曾俊傑：「...真的看不下去，國民黨議員 #曾俊傑 出來面對啦 !!!!#用騙的來拆古厝#你的良心去哪裡?」，曾俊傑出面表示：「莫名其妙，天方夜譚，我會告到底」。

▲劉家古厝的子孫來到高雄市議會陳情，圖右為劉家子孫劉順隆，圖中穿白衣為文化局副局長 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然是24日傳出的訊息，已經過了好幾天，不過曾俊傑還是怒氣難消，憤怒地說：「有人說我去施壓，去拆除他們的古厝，我覺得是莫名其妙，天方夜譚，我又不是劉家的子孫，我也不是地主，我何德何能去拆他的古厝，所以針對這個錯誤的訊息，表達嚴重的抗議，會提告到底」。

▲高雄市議員曾俊傑無端被捲入劉家古厝拆除，怒氣表示要告，追究到底 。（圖／翻攝臉書《不禮貌鄉民團》）

▲高雄市議員曾俊傑無端被捲入劉家古厝拆除，怒氣表示要告，追究到底 。（圖／記者吳奕靖攝）

「對就是對，不對就是不對」！曾俊傑強調跟自己完全沒有關係，他根本就不知道劉家古厝的事，是自己被網路攻擊以後，他才知道這件事情嚴重了，所以自己才會這麼生氣，從政十幾年來，「行得正，做得直，對就是對，不對就是不對，自己一定會力爭到底」。

同時也在27日的上午，劉家古厝的子孫在時代力量高雄市議員林于凱以及黃捷的陪同下，來到高雄市議會陳情，帶隊發言的劉家古厝子孫劉順隆表示，根本就不認識曾俊傑，自己也從未聽說曾俊傑有參與這整件事情：「就像他講的何德何能，怎麼參與這個」。

▲劉家古厝尚未拆除之前的樣子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲劉家古厝目前被拆除後的現況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）