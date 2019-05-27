他PO照酸賓士「停車格停不好應重考」！萬人反讚：真高手　車主現身大逆轉

▲賓士車頭左前側緊貼著柱子，大約只有3分之2車身在車格內。（圖／翻攝爆料公社臉書粉絲團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友PO出一輛黑色賓士的停車照，「這車連停車格都停不好，應該再進教練場重新考照。」結果許多網友看完照片反而大讚車主，「可以停成這樣才是真高手」、「超愛這種車主」，沒想到後來結果大逆轉，也讓車主現身留言，該篇文章也破萬讚。

該網友26日在「爆料公社」臉書粉絲團PO照，只見賓士車頭左前側緊貼著柱子，大約只有3分之2車身在車格內。對此，網友們紛紛留言，「人家這才是真正會開車的人好嘛！多跟人家學著點，內行的一看就知道」、「這樣的停法表示車主水準高」、「我也都會停這樣，怕別人A到」、「 如果是邊格，就讓車子往邊靠一點，寧願讓別人以為是三寶，也要防真正的三寶」。

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▼網友們紛紛表示賓士車主這樣停很厲害。（圖／資料照）

有過來人分享心得，「等版主也被一些大手大腳開車門的鄰車賞過酒窩後，你也會這樣停了」、「怕被刮傷有什麼錯，有影響到別人嗎」、「你是不是沒有遇過全力開門王」。但也有人認為這明顯是反諷，「每次都有這種釣魚文，但是還是一堆人會很生氣，真是有趣。」

不過，一名眼尖網友點進原PO個人臉書發現一張儀錶板照片，「原PO車的儀錶板...懷疑這台車484（是不是）他自己停自己PO？」也讓原PO現身留言，「造成大家的反應，我原本是要PO爆廢版的，一時間沒注意PO成爆料版，等我發現時，已太多人回應了，但將錯就錯吧」，讓其他人直呼「原來真的是原PO的車」。