未滿14歲！他痛炸「膿汁噴發」私求泌尿科　小女友驚爆：幫男同學OO傳染的

▲淋病患者內褲上的膿液，圖非本次淋病患者。（圖／泌尿科醫師李嘉文提供）

社會中心／綜合報導

高雄一名泌尿科醫師日前幫一名青少年看診，診斷出對方患有淋病，並從男方與一同前來的女友口中得知，竟然是因為女方曾為班上疑似也得淋病的男同學無套口交，後來幫男友口交才傳染的，更令人驚訝的是，2人年紀都未滿14歲。

淋病（Gonorrhea）是一種感染淋球雙球菌所導致的性傳染病，性常見症狀包括排尿灼熱、陰莖開口流膿、睪丸疼痛等，有可能併發副睪炎；女性的常見症狀一樣是排尿灼熱、伴隨陰道異常分泌物、不正常出血，甚至是骨盆疼痛，有時甚至會導致骨盆發炎的併發症。

請繼續往下閱讀...

▲避免感染淋病，口交時建議使用口交套。（圖／泌尿科醫師李嘉文提供）

根據《自由時報》報導，開業泌尿科醫師李嘉文指出， 數月前一名青少年和女友來看診，男方表示小便會痛，而且脫下褲子後，內褲上全是黃色膿汁。讓他更驚訝的是，這名已經發生過性行為的少年根本還未滿14歲，是他遇過最年輕的林病患者。

李嘉文得知少年得淋病是女友曾幫其他男同學無套口交的結果，要2人一起治療，避免再感染。醫師提醒，性愛時戴上口交套和保險套是避免感染淋病的方法，而口交套沒有潤滑液，味道也沒保險套強烈，但若買不到口交套的話，洗掉市售保險套外層凝膠後也能代替。