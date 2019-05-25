「轟」的一聲火燒船　友船及時救起跳海6船員　海巡接手救援

▲海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊將東港籍漁船船長送醫就醫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船，25日清晨在鵝鑾鼻東南方47浬海域發生火警，海巡署南機隊立即調派線上巡防艦偉星艦前往救援，另出動巡防艇接駁將船上6名船員全部接上艦，其中台籍船長頭部及手部有多處燒傷，緊急送醫治療，暫無生命危險。

▲▼海巡署海上救援、船長送往就醫。

海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊於今天清晨5時50分接獲東港漁業電台通報，指東港籍瑞易漁號漁船，在鵝鑾鼻東南方47浬處發生火警，家屬無法聯繫上這艘漁船，南機隊立即調派線上巡防艦偉星艦前往救援。

偉星艦趕往通報海域，發現瑞易漁漁船上的6名船員已被另艘明進財6號漁船救上船，其中台籍船長頭部及手部有多處燒傷，意識清楚暫無生命危險，偉星艦立即接駁6名船員至艦上安置，並瑞易漁號漁船進行滅火，在滅火同時，為利傷患後送就醫，艦隊分署另調派恆春海巡隊PP-3550艇前往支援，於下午14時，巡防艇平安將人員接駁返港，將船長及其他船員先後由救護車接送至恆春旅遊醫院就醫。

船上印尼籍船員表示，當時大家都在睡覺，突然聽到「轟」的聲音，漁船就起火；而船員送醫時，行政院長蘇貞昌正巧在視察醫院新建大樓工程進度，特別以此案例希望恆春醫院興建需兼顧旅遊及海上救災救難需求。

南機隊副隊長呂翰蒼表示，呼籲海上作業船隻應隨時注意船體狀況，以維安全，於海上發生或發現任何危難時，立即撥打本署免付費118報案服務電話。