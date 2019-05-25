端午還在立蛋？屏東霸氣封街「立520顆西瓜」　報名秒殺額滿

地方中心／屏東報導

端午節還在立蛋嗎？屏東都立西瓜了！屏東縣佳冬鄉石光見庄有「西瓜原鄉」的稱號，在地青年志工團2018年打出「端午立蛋不夠炫，改立西瓜才夠靚」的口號，於西瓜節號召全庄的人一起「立西瓜」，獲得好評。今年更推出象徵「我愛你」的西瓜傳情意，開放520組報名，將於6月7日中午12時在石光見中山路立西瓜，成功立起還可以將西瓜免費帶回家。

▲屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供，下同）

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佳冬農會指出，屏東佳冬鄉石光見庄地區（石光村、玉光村），多數民眾均從事西瓜育苗及種植工作，目前全台約6成以上的西瓜出自石光見庄的居民栽種，可謂是西瓜界之游牧民族。雖然佳冬石光並非西瓜盛產地，但全台約有8成的西瓜都出自佳冬，而全台西瓜嫁接技術及種西瓜的人，有6成以上的人是佳冬鄉人，所以有「西瓜原鄉」的美稱。

▲今年開放報名520組一起立西瓜活動，每組2至5人，已額滿。

佳冬農會青年志工團2018年舉辦第一屆的「立西瓜」活動，募集了168組象徵「一路發」，結合當地產業及端午節民俗趣味活動，廣受好評獲得熱烈響應，而今年將舉辦第二屆立西瓜活動，擴大開放520組報名象徵「我愛你」，每組2至5人。沒想到5月5日開放報名，20日就已報名滿額，活動相當吸睛。

今年將於6月7日在當地廣惠宮三山國王廟前，封起中山路段及東角路段舉行立西瓜活動，成功立起西瓜還能將30斤的大西瓜帶回家。除此之外，當天還有認識西瓜產業活動，在地特色小農市集，西瓜苗嫁接高手，西瓜大胃王比賽，西瓜綿特色料理品嘗、找尋2018立瓜快閃的您。屏東佳冬鄉歡迎所有民眾一起前來觀看立西瓜的活動。

▲活動當天成功立起西瓜，可以把近30斤的大西瓜帶回家。

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