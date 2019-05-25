　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午還在立蛋？屏東霸氣封街「立520顆西瓜」　報名秒殺額滿

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

地方中心／屏東報導

端午節還在立蛋嗎？屏東都立西瓜了！屏東縣佳冬鄉石光見庄有「西瓜原鄉」的稱號，在地青年志工團2018年打出「端午立蛋不夠炫，改立西瓜才夠靚」的口號，於西瓜節號召全庄的人一起「立西瓜」，獲得好評。今年更推出象徵「我愛你」的西瓜傳情意，開放520組報名，將於6月7日中午12時在石光見中山路立西瓜，成功立起還可以將西瓜免費帶回家。

▲▼屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供）

▲屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供，下同）

請繼續往下閱讀...

佳冬農會指出，屏東佳冬鄉石光見庄地區（石光村、玉光村），多數民眾均從事西瓜育苗及種植工作，目前全台約6成以上的西瓜出自石光見庄的居民栽種，可謂是西瓜界之游牧民族。雖然佳冬石光並非西瓜盛產地，但全台約有8成的西瓜都出自佳冬，而全台西瓜嫁接技術及種西瓜的人，有6成以上的人是佳冬鄉人，所以有「西瓜原鄉」的美稱。

▲▼屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供）

▲▼屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供）

▲今年開放報名520組一起立西瓜活動，每組2至5人，已額滿。

佳冬農會青年志工團2018年舉辦第一屆的「立西瓜」活動，募集了168組象徵「一路發」，結合當地產業及端午節民俗趣味活動，廣受好評獲得熱烈響應，而今年將舉辦第二屆立西瓜活動，擴大開放520組報名象徵「我愛你」，每組2至5人。沒想到5月5日開放報名，20日就已報名滿額，活動相當吸睛。

今年將於6月7日在當地廣惠宮三山國王廟前，封起中山路段及東角路段舉行立西瓜活動，成功立起西瓜還能將30斤的大西瓜帶回家。除此之外，當天還有認識西瓜產業活動，在地特色小農市集，西瓜苗嫁接高手，西瓜大胃王比賽，西瓜綿特色料理品嘗、找尋2018立瓜快閃的您。屏東佳冬鄉歡迎所有民眾一起前來觀看立西瓜的活動。

▲▼屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供）

▲▼屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供）

▲▼屏東佳冬鄉立西瓜活動。（圖／佳冬青年志工團提供）

▲活動當天成功立起西瓜，可以把近30斤的大西瓜帶回家。

【更多新聞】

粽葉飄香　里警送粽關懷弱勢足感心

ET快訊
李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病
直播／「同婚宴」凱道席開160桌　艾怡良開場、王小棣證婚
八年級生學弟「3年內買2房」當老闆　他驚曝：沒靠家裡

關鍵字：屏東,佳冬,西瓜,活動,立西瓜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結婚25年勉勵50對新人　盧秀燕：愛你所選　莫忘初心

直播／「同婚宴」凱道席開160桌　艾怡良開場、王小棣證婚

影／淑女車逆向竄出！他一看「地方媽媽神過彎」秒羞愧　7千網看傻...戰翻了

同婚法制化不是終點！　伴侶盟：收養子女、跨國同婚是接下來努力目標

北一女換男校長！74年來首位　和平高中校長陳智源轉任

跑船高薪12萬太誘人！服務業窮忙10年　40歲決心轉跑道考上船員

做夢感應「女兒躲角落哭」！爸急打電話喚回家　她驚曝真相：確實哭半夜

雨勢升級！台南豪雨特報　11縣市防瞬間大雨、雷擊、強陣風

用路人注意！26日~ 28日漢光演習　國1彰化戰備道3階段封閉

北市公幼抽籤「系統沒關」搞烏龍！91位家長從天堂掉到地獄

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

韓國瑜「出賣後」隔空喊還是好朋友　楊秋興遞辭呈：快退初選，太噁心了

大小S.阿雅.范曉萱合體拍「時尚大片」　攝影師狂讚：弄頭髮都美！

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

迪麗熱巴「矇眼跳懸崖」完全不怕！　羅志祥膽子超小「嚇到狂抖快哭了」

結婚25年勉勵50對新人　盧秀燕：愛你所選　莫忘初心

直播／「同婚宴」凱道席開160桌　艾怡良開場、王小棣證婚

影／淑女車逆向竄出！他一看「地方媽媽神過彎」秒羞愧　7千網看傻...戰翻了

同婚法制化不是終點！　伴侶盟：收養子女、跨國同婚是接下來努力目標

北一女換男校長！74年來首位　和平高中校長陳智源轉任

跑船高薪12萬太誘人！服務業窮忙10年　40歲決心轉跑道考上船員

做夢感應「女兒躲角落哭」！爸急打電話喚回家　她驚曝真相：確實哭半夜

雨勢升級！台南豪雨特報　11縣市防瞬間大雨、雷擊、強陣風

用路人注意！26日~ 28日漢光演習　國1彰化戰備道3階段封閉

北市公幼抽籤「系統沒關」搞烏龍！91位家長從天堂掉到地獄

9歲Kimi玩卡丁車洩真實身高！　站林志穎旁邊「只差一個頭」

腿控必看！波蘭正妹IG全是「黑絲襪美腿」　網友瘋了：這腿我能吃10年

不斷更新／陳仕朋壓制暴力猿打線　8局富邦7比1桃猿

「韓冰非韓親生？」網紅林佳新找李明哲　直播與網友講明白

屏東黑鮪魚季百桌千人美食賞　民眾大呼物超所值

車子太酷炫停社區被嗆「教壞」小孩　網：尿不準怪馬桶歪

馬國明新戲出意外！　男星從高處摔下「頭部撞傷」送醫

震撼彈！IVP不玩了　決定辭去Cobinhood董事會席次

王子揭13年前《棒棒堂》出道秘辛　「我反對用王子當藝名」

汪暴咬娃娃意外狠K老爸正中紅心　犯案後一臉「？？？」

生活熱門新聞

醫師、律師同婚登記　父母祝福

陰柔氣質遭霸凌！館長鼓勵鍾明軒..

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒2..

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

等了21年　我就是要嫁給你　

34歲領24K　1句話神反轉

快訊／艾倫挺台同婚祝福！蔡英文..

拿義美鮮乳！民眾不買「隨手放」..

快訊／統一發票3、4月號碼出爐

面試早到半小時慘碰灰！網曝現實..

12年來首漲！駕訓學費下限漲2..

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳5..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

阿嬤喜喪！老媽淚眼猛爬神展開

更多熱門

相關新聞

疑神明廳起火　19歲媽「緊抱女嬰」命喪火海

屏東縣內埔鄉竹圍村25日發生一起火災意外，一對母女不幸因此命喪火場，而經警方調查後初步研判，起火點應該是在神明廳，至於詳細起火原因仍有待進一步釐清。據了解，這家人有拜拜的習慣，家裡供俸的是十三太子，而擔任水泥工的老公一早就外出了，沒想到出門沒多久就傳出此噩耗。

賴清德展親民　大口吃西瓜挺農民

避免選舉辦法更改　賴清德會出席黨面談

蔣月惠「麥克風被消音」怒離場　霸氣開告了

屏東縣內埔民宅火警　母女兩人死亡

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

醫師、律師同婚登記　父母祝福

喬喬黑衣現身告別式見母最後一面

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了

2愛犬遭潑漆！三重阿伯「洗到抓狂」持利剪殺人

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

富二代放火燒街友　惡毒影片曝光

病嬌女刺殺愛男　「我太喜歡他」

陰柔氣質遭霸凌！館長鼓勵鍾明軒練格鬥

喬爸出席告別式「自備2保鑣」

台中單親辣媽徵室友　男網友暴動

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒23字神堵嘴

真理褲老闆超火辣！認真背影照讓網凍未條

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣炸

韓首「總統初選」造勢　6月1日登場

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面