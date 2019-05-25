手拿大字報：議長好縣長好！蔣月惠「麥克風被消音」怒離場　霸氣開告了

地方中心／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠日前質詢時，拿著寫有「議長好、縣長好」的大字報要質詢縣府官員，卻遭議會主席周碧雲制止發言，甚至還關上她的麥克風，讓蔣月惠氣得到地檢署按鈴控告。

▲蔣月惠23日到地檢署按鈴控告。（圖／翻攝自屏東縣議會，下同）

蔣月惠拿著大字報要質詢農業處時，被周碧雲打斷並指出，「蔣議員，妳手上拿的是什麼？」而蔣月惠還沒回答，就再度被打斷「主席問你手上拿的是什麼？」而此時，蔣月惠回答：「議長好跟縣長好」，周碧雲則詢問：「議長跟縣長在這裡嗎？」而蔣月惠則不滿地回答：「啊你坐的位置就寫議長啊！」。

過程中周碧雲不斷表示，「請你遵守議事規則、請你遵守議會規則」之後蔣月惠打算直接開始質詢，周碧雲直接請錄音室人員消音，並告訴蔣月惠「請你遵守議會規則，不要有任何脫序行為，請你約束自己」。雙方安靜僵持一段時間後，周碧雲表示，「沒有主席同意是不得發言的，只要蔣議員講話，就把聲音關掉」，讓蔣月惠氣得當場收拾包裹離席。

對此，蔣月惠事後在臉書發文表示，「108年5月23日下午 3點半我到地檢署按鈴控告，周碧雲議員制止我在議會質詢的時間剝奪權力識會規則36條出席議員發言應簡單扼要，如超出議案範圍或意見重複者，主席得制止之，並切斷擴音器電源。我拿大字報問候語議長好沒有違規議事規則秩序」。

【更多新聞】

喊話「曬67歲肉體」相挺！恬娃「包緊緊」現身郭台銘斜後方 雙頰綻放笑容

「美術館念力4連發」狂喊：發大財！看展民眾怒了 韓國瑜：讓高雄衝起來

影／街友無助蹲路邊！大車司機「迴轉暖送便當」願意被罰 千人淚推：最美風景