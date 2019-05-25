屏東內埔鐵皮民宅惡火　19歲小媽媽與8月大女嬰送醫雙亡

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉竹圍村壽埤巷巷內1樓鐵皮加蓋平房25日早上發生火警，消防局據報前往救援，很快將火勢撲滅，但屋內一對母子被救出時，呈現昏迷狀況，送醫急救不治死亡。起火原因，由火警小組會同查檢警調查中。初步調查，死亡2人母親19歲，女嬰8個月。火調小組會同警方勘察現場，初步研判神明桌是起火點，惟真正起火原因仍待進一步調查。

屏東縣消防局今25日早上8時35分受接獲民眾報案，指內埔鄉竹圍村壽埤巷巷內一間1樓鐵皮加蓋平房起火燃燒，疑似有人受困屋內。立即派遣第二大隊、特搜大隊、內埔分隊、龍泉分隊、竹田分隊、萬巒分隊，共計12車28人前往救援，第二大隊大隊長程冰霜擔任現場指揮官。

▲屏東縣內埔民宅火警，母女兩人送醫不治。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

8時45分消防人員到達現場立即佈水線入室搶救，58分內埔分隊小隊長李品豪回報救出2人，其中一名是8個月林姓女嬰、一名是19歲的鍾姓母親，兩人全身有 多處燒燙傷，分別由內埔及龍泉分隊救護車送醫急救。經醫師搶救宣告不治。火勢於09時08分撲滅，現場交員警處理，火災發生原因由火調人員調查中。

據悉，鄰居發現這家平房起火時報案時，已經陷入一片火海；警消人員調查，這對母女與先生、公公婆婆同住，案發時先生一大早就外出工作，婆婆北上參加進香活動，公公則到屏東市，剩死者母女在家，起火原因還待進一步調查。

▲▼消防人員進行滅火。