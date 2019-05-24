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開冰箱門！「瞬間膠放雞蛋格」他笑閨蜜天兵　網反吐槽…曝保存秘訣

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO閨蜜把瞬間膠放冰箱保存。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人會把吃不完的食物存放在冰箱，一名男網友日前打開朋友的冰箱，發現放雞蛋的格子裡放有一瓶瞬間接著劑，忍不住拍下照片PO上網，還吐槽「天兵如我閨蜜……冰的比較好用……」。沒想到貼文馬上被其他人反吐槽，「天兵的應該不是閨蜜」、「要冰才不會壞」，網友也紛紛解釋「瞬間膠要冰」的原因。

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出2張照片，只見他的閨蜜用完瞬間膠後，就把膠放到冰箱裡，原PO就吐槽閨蜜很天兵，還笑說「冰的比較好用」。沒想到看到貼文後，其他人紛紛留言，「本來就是要冰啊！我買店員也告訴我要冰」、「這是正確的保存方式」、「我從國小就知道這個要冰了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO開冰箱看到瞬間膠，忍不住吐槽閨蜜是天兵。（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友則是解釋要冰起來的原因，「不冰，開口處很容易乾掉，開口黏著就沒救了，剪開的話，開口會變大，很不好用，感覺你更天」、「我都放冷凍，蓋起來前要把瓶內空氣先擠掉」、「瞬間膠是屬於濕氣硬化而產生所謂的錨勾原理，因此它怕的是濕氣，所以可以放在冰箱，用個塑膠袋裝起來，然後使用前先退冰，因為它的分子還在『沉睡』，一般而言，放在冰箱下層約可放半年左右，冷凍的話，幾乎是不會壞，只是使用前一定要先退冰至室溫才可使用」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲沒想到原PO被網友反吐槽。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO和少數網友看到留言後，也忍不住回應，「原來真的是常識」、「長知識了」。另外，瞬間膠開封過後，如果保存不當，小罐上的尖口常常會變乾、變硬，經常用不到幾次就要丟掉，讓人覺得相當浪費，而除了冷藏這個方法之外，一名日本網友也分享另一種方法。

這位日本網友將開封後的瞬間膠和「乾燥劑包」一起放到夾鏈袋裡密封保存，過了將近2年的時間，再把瞬間膠拿出來用時，還是能滑順的流出膠水，裡面的瞬間膠都沒有變乾硬。

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關鍵字：瞬間膠,快乾膠,三秒膠,冰箱,爆廢公社公開版

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