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斗六女夜市人氣滷味攤夾5樣結帳590元　老闆點出「黃甜椒」大翻轉

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網搜小組／綜合報導

一名女網友22日在臉書社團「斗六人文社交圈」PO出一張照片提問，21日逛夜市時在某家人氣滷味攤消費，一共挑選高麗菜、豆皮、甜不辣、鳥蛋以及肉5樣品項，結帳金額卻高達590元，「這樣算貴嗎？」大部分的網友看了都覺得這個價格確實很驚人；但也有人認為，如果覺得貴就不要買，「做生意也有辛苦的一面，請消費者體諒。」

原PO提到，21日逛夜市的時候看到某家滷味攤有很多人在買，於是好奇也跟著買了，結帳時老闆說總共590元，「高麗菜、豆皮、甜不辣、鳥蛋、肉，這樣算貴嗎？」事後想想，也許老闆賣的是技術。雖然原PO並未說出店家的名稱，但有不少網友馬上就猜出是哪一家。

斗六人氣滷味攤買這樣590，網看傻。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

請繼續往下閱讀...

▲原PO詢問買這樣590元會不會太貴，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈，下同）

認為買太貴的網友們在留言中提到，「我也買過，一塊鴨血糕（說是手工）、一小塊腱子肉（說是溫體豬），然後豆干、海帶各一份，總共205元，說真的不錯吃，但是價格確實超出我的預期」、「應該是有夾肉的關係吧」、「會不會是算錯了？還是原PO少拿一袋」、「看起來墾丁的還比較便宜」。

不過，也有不少人力挺店家說，「肉有其他特別的，價錢不一樣，這家滷味真的很好吃，因為肉都是當天現宰的」、「覺得貴就不要買，做生意也有辛苦的一面，請消費者體諒」、「要買之前可以先詢問價格，或是找有標示售價的攤商，攤商如果有標價就不該再議價」。

▼還有網友曬出自己買的滷味照片，300元有找，看起來也比原PO的大份。

斗六人氣滷味攤買這樣590，網看傻。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

【12:43更新老闆說法】

而被認為是爭議店家的「滷霸柯黑鴨」老闆23日中午接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時提到，一早就有朋友、熟客傳來截圖，當下雖然生氣，但也覺得有點灰心，他還記得原PO夫妻前來購買時是單手抱著小孩，一度很擔心這樣夾菜太危險，「他們夾滿一個6吋的小火鍋鐵盆，光是照片中間那塊黃黃的，一看就知道是彩色甜椒」，可是文中並未提到，而右下角和左下角顏色比較黑的，應該是豬肉筋和手工鴨米血，顯然照片和文章內容並不一致。

老闆無奈地說，價目表就貼在攤位正前方，滷味的種類多達70、80種，30元的部分則有40到50種，平常販賣的方式是讓客人自己夾，下鍋滷之前會先結帳再給號碼牌，如果原PO覺得價格不合理，當下就可以反應，而不是等到回家、吃過後才PO文討拍，「畢竟我都把客人都當家人，不想惡言相向，況且也有網友把我的名片、本名、電話都公布出來，客人要是覺得真的無法接受，可以打電話來反應或親自到攤位上，590元我全額退費。

「每天工作15、16個小時，這麼累也只是想要餬口，讓家人安心，做自己的生意、實現自己的夢想，我沒有做錯事。」老闆坦言，不怕酸民們檢視，下週二同樣會到斗六人文夜市擺攤，價格也不會有變動，但不會再對這件事多做回應，畢竟清者自清，客人還是客人，講越多只會越描越黑。

▼老闆點出照片的內容物和原PO說的不同，根本不是只有買甜不辣、鳥蛋等5項商品。

斗六人文夜市滷味爭議。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

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關鍵字：斗六人文夜市,滷味

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