Global Mall屏東市春節檔期《駿馬迎春》登場　馬吉福袋加碼三重抽BMW

▲Global Mall屏東市春節檔期《駿馬迎春》活動。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

2026火馬農曆年將至，Global Mall屏東市春節檔期《駿馬迎春》自1月22日至2月25日熱鬧登場，線上線下同步祭出春節卡最高9%回饋，並推出限量「馬吉福袋」400組，集結實用生活好物，並可參加三重抽豪華獎項，包括BMW百萬名車與Nintendo Switch，搭配星級住宿券與新春嘉年華活動，打造精彩又熱鬧的新春購物體驗。

這檔推出春節檔期《駿馬迎春》集結全通路多元滿額贈、會員專屬優惠、新春福袋與嘉年華活動，為民眾提供熱鬧新春購物體驗。今年春節卡有利最高可享9%回饋，會員刷指定銀行信用卡單卡消費滿1萬享5%回饋、滿2萬享6%，持Global

Mall聯名卡在服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2,000元再加碼享3%回饋，首次綁定GMpay再送100元電子禮券。

限量400組「馬吉福袋」強勢登場，每袋售價1,500元，內含「萬用發財福袋包」、「萌馬暖暖毯」、「福氣保溫杯」與「納福趴睡枕」，兼具實用、舒適與應景設計。福袋加碼三重抽，最大獎BMW百萬名車、黃金富貴馬、愛馬仕精品包、馬爾地夫豪華行、北投老爺酒店住宿券，以及KINYO筋膜槍與品牌餐券等多項好禮。線上預購同步加碼抽Nintendo Switch，搶先享受新春好運。

會員經營方面，二、三星高階會員可扣點兌換星級飯店住宿券與人氣旅遊票券，並享多重開運來店禮，包括「好運加馬紅包袋」、「小馬經絡梳」、「納福編織收納籃」、「新春百貼收納布」與「發財麻將組」，陪伴會員度過充實、放鬆的新春假期。