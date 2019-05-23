待退連4晚夢到「胖女鬼」醒來…長官房間亮了　老兵見這幕裝傻到退伍

▲原PO弟弟看見長官在營區角落燒紙錢。（圖／示意照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「退伍前八字真的比較輕嗎？」一名女網友分享弟弟當兵待退前，連續4天做同一個夢，弟弟醒來看到長官房間的燈亮了，長官被衛兵問怎麼了回沒事。後來她的弟弟看到長官在營區做一些事，她說，弟弟也不問長官，「裝傻等到退伍」。

原PO近日發文說，弟弟非常鐵齒，即使他看見阿飄也當自己眼花，連續4天做同樣的夢也不予理會；民國99年8月初，弟弟還有兩周就退伍，那時他夢見一名長髮、肉餅臉、穿白衣、講話慢吞吞的胖女鬼，哭哭啼啼對他說。她還原弟弟和女鬼的對話：

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女鬼：我～肚～子～好～餓～喔～

弟弟：去買呀！

女鬼：我～沒～有～錢～

弟弟：我也沒有（不耐煩）

女鬼：我～想～吃～飯～

弟弟：走開啦！

她：嗚～嗚～嗚～嗚～（不停哭泣）

弟：OO勒！叫祢走開沒聽到是不是？（右手握拳作勢要捶）

▼原PO說，弟弟退伍前連4晚夢到胖女鬼哭餓。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

原PO表示，女鬼前3天都盧弟弟同樣的要求，要飯吃、要錢花；弟弟也一再拒絕祂、趕祂走，到第4天時因連續睡不好也累了，就很無奈向對方說，「OO勒！我真的沒有錢，沒辦法幫祢啦」，聽到對方持續哭就說，「祢去找我長官啦！他有錢有權，他有能力幫祢啦」，並伸手指士兵寢室旁的房間。

「然後弟就醒了，醒時他看一下長官房間，長官房燈也亮了」，原PO指出，當下長官神色慌張衝到門口東張西望，被衛兵問「長官怎麼啦」，他回答「沒、沒事…」她說，當天傍晚，弟弟看到那位長官在營區角落燒香、燒紙錢、拜便當和一些吃的，「弟也不問他，裝傻等到退伍。」

▼原PO想問「退伍前八字真的比較輕嗎」？（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／陸軍司令部）

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友直呼「遇到善良的鬼」；原PO回「是啊，還好他遇到的鬼不惡」。也有人說「好無辜的長官」；原PO回「長官才有錢處理呀」。

對於「老兵八字輕」的說法？一名退伍弟兄說，「輕不輕不一定，但是我看到更多的是退伍前以為自己大尾了，做事隨便，出意外都怪退伍前八字輕，多半都是自己疏忽搞的。我退伍前超級戰戰兢兢，反而平安退伍，比較多的是退伍前一定會有人搞你。我退伍當天被O八連長搞，結果那天超級不爽退伍。」