土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天走人...原因曝光

▲私人司機月薪該是多少錢？（圖／達志／示意圖）

記者黃君瀚／綜合報導

上（5）月彰化一名男大生弄丟加油站11萬元現金，選擇跳橋輕生，PTT神人馬上伸出援手，表示願意全額贊助，「不還我就當作功德」。土豪哥聲名大噪，每天都收到如雪片般飛來的求助信，近日他再度出手助人，聘用失業網友當私人司機，同吃也包住，沒想到對方只做16天就不幹，「司機一周7天薪5萬，這樣算低薪？」

土豪哥gn01765288網友22日在PTT發文，他提到前陣子為了幫助剛失業、付不起房租的鄉民K，於是開出1周薪水5萬元的天價聘請他擔任私人司機，油錢和車自然是他提供，還讓K入住家中客房，吃、住、冷氣統統有，也從未遲給薪資，7天一到就發5萬元，沒想到對方只做了短短16天就閃人。

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他分享平時作息，提到出門的機會不多，只有吃飯會出門、逛街會出門、朋友找會出門和賭博會出門，一天最多出門4到6次，若是私密行程就自行開車，不麻煩私人司機。

▲土豪哥公布鄉民K私訊求助的截圖，證明開薪聘用是想助他度過難關。（圖／翻攝PTT）

土豪哥表示，前2天鄉民K莫名抱怨，說希望他不要半夜出門，「當初條件講好了24hr on call，現在變成我要配合你？」於是一怒之下，他決定開除司機，多做的2天就算1萬5千元，總共16天發了11萬5千元，要對方收拾行囊滾蛋，「要離開前還對我說我會後悔！X！真的好心被雷親，好心幫人最後結果是這樣？」

文章貼上網，網友多覺得土豪哥有理，工作執行方法早就約好了，「24小時看護薪水還比這個少一半以上」、「這人活該有這下場」、「你應該5萬拆成2份，用2個人輪班的」、「真正值得人幫的人通常最開不了口求人」、「24h條件早就開好了，自己接受後來就別靠邀。」

▲土豪哥過去多次曬出轉帳憑單幫助弱勢，求助信從沒停過。這天他特地請傭人整理書房，找到263萬元堆滿桌。（圖／翻攝PTT）

此外，還有大批網友殷切盼望能爭取司機職位，「你還缺司機嗎，我馬上轉行」、「大家不要搶，我加碼車室清潔」、「乾爹，半夜我可以」、「我也很辛苦，絕對24小時on call沒有怨言」、「選我！還會幫你買飯，還可以教你英文、日文，幫你按摩」、「我現在馬上辭職去考駕照」。

不過也有網友擔心，防人之心不可無，土豪哥不僅錢財露白，還讓出自家房間，「你讓陌生人住你家，不怕被搶劫殺害啊？」gn01765288回應，台灣治安沒那麼差，更何況家中有安全設計，「我家都用卡開門，我給他的權限就客廳大門客房而已」；至於前司機離職讓他憤恨難消，暫時不想請新人，「等我釋懷一點就會請了，如果有困難的人到時在（再）來！」

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