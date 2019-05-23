作業觀察媽媽單眼皮、孩子雙眼皮　小學生答「因為我是撿來的」

網搜小組／綜合報導

或許不少父母都曾開玩笑稱孩子是撿回來的，一名女網友22日在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，聲稱朋友是小學老師，在改觀察自己和家人外表特徵的作業時，發現有個孩子與媽媽都沒有共同點，原因竟然寫「因為是撿來的」，讓她覺得很感慨，「本身我也是受害者之一。」

照片中，只見作業上寫明，請學生觀察自己和家人的外表特徵，勾選後再整理結果，比較自己和誰較為相似；而這位學生自己是雙眼皮、無酒窩、無美人尖，媽媽卻是單眼皮、有酒窩、有美人尖，他還在最下方的問題欄中寫上，「和媽媽沒有相似的外表特徵，因為是撿來的」。

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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原PO提到，自己以前也被父母開過類似的玩笑，所以看到在當老師的朋友改到這份作業，雖然傻眼，卻也有感同身受的想法，「親愛的爸爸、媽媽們，千萬別開玩笑告訴孩子是被撿回來的，或是從石頭裡蹦出來的！本身我也是受害者之一，受害過的加一讓我知道我不孤單啊。」

這篇文章PO出15個小時就累積2296個讚和220則留言，網友們幾乎都有過相同的經驗，也紛紛留言感嘆，「我媽說我是垃圾子車撿的」、「我小時候也是，說是從ㄆㄨㄣ桶（廚餘桶）撿的」、「我是忠孝橋、華江橋、萬板大橋撿到的，因為我爸、我媽和我外婆他們沒串通好」。

▼垃圾桶也是許多爸媽騙小孩的「熱門出生地」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）