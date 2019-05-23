剝皮蛋殼！黑底外表「藏銀白雪花片」美翻　他第1次看驚呆…網大讚：這極品

▲皮蛋上有漂亮的花紋。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

華人界特有的食物不少，其中，由鴨蛋製成的皮蛋，從蛋白到蛋黃的口感和味道，層次相當分明，是頗有深度的加工食品。一名男網友日前買了皮蛋回家，剝開後發現超美一幕，只見皮蛋漆黑的外表上，竟有一朵朵銀色雪花圖案。原PO透露，整袋皮蛋只有該顆這樣，讓他忍不住好奇「有人知道為什麼嗎？」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示「有人有看過這樣的皮蛋嗎？我第一次看到，剝完殼結果裡面超美的！整袋皮蛋只有這顆這樣子」。仔細看看照片，原PO拿著一顆已經剝好的皮蛋，深黑棕色的外表上有許多銀色雪花片，有些則帶點銅金色，花紋相當好看。

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▲▼原PO剝完蛋殼，忍不住誇「超美的」。（圖／翻攝自爆廢公社）

乍看之下，就像有人在一顆黑色石頭上畫畫，完美的紋路就像是畫上去的。看到皮蛋的花紋，原PO忍不住好奇問「有人知道為什麼嗎？」網友則表示，這顆是松花皮蛋，「品質好才會有松花」、「皮蛋之中的霸主」、「這種皮蛋才是最優的」、「極品皮蛋～內行才懂」。

其他人也紛紛留言，「我以前都期待剝開有雪花」、「好漂亮」、「這種的超好吃」、「這種要出現的機率高不高啊……我還沒吃過這種的」、「我常常煮皮蛋料理，很少看到松花，就是有，也是一兩朵而已，這麼漂亮的還沒看過」、「拍了，皮蛋寫真集」。

▲這花紋好像畫上去的呀 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

據悉，皮蛋的製作方法之一是用輕鹼的化學物混合石灰泥和米糠包裹在鴨蛋外面放在陰涼處三個月以上，米糠作用是分隔每顆皮蛋。儲存一段時間後，鴨蛋內部產生變化，蛋清凝結為膠凍狀、變成半透明黑色，上面有許多淡黃色花紋，極似松樹針狀葉，故又名松花蛋。蛋白表面的「松花」則是由鹽類所形成的結晶，與製作方法有所關連。

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