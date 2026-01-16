報到即訓！台南市消防第二大隊強化幕僚戰力　新進人員即刻上線

▲台南市消防局第二救災救護大隊辦理新進人員幕僚作業教育訓練，強化災害現場指揮與分工能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化災害現場指揮體系與行政作業效能，台南市政府消防局第二救災救護大隊於16日在大隊部辦理「新進消防人員大隊幕僚作業教育訓練」，讓新進人員一報到即投入系統化學習，迅速熟悉大隊層級幕僚分工與作業流程，全面提升整體救災應變能力。

消防局指出，近年災害型態日益多元且複雜，大型事故現場除仰賴第一線救災人員，更需要完善的幕僚編組、清楚的指揮分工及即時資訊整合，才能確保救災行動安全、有序進行。此次訓練即針對新進人員規劃完整課程，協助其快速進入狀況。

本次教育訓練聚焦四大核心課程，包括「指揮官、安全官及作戰官任務」、「水源官及情報官任務」、「救災平板與化學雲系統操作」，以及「大隊出勤流程與CCIO車輛及器材介紹」。課程由具備豐富實務經驗的黃柏威組長與廖鼎鈞中隊長擔任講師，透過理論講解搭配實際操作演練，協助學員建立正確幕僚觀念，熟悉各項職責分工，並有效運用科技化救災設備。

台南市長黃偉哲表示，消防人員肩負守護市民生命與財產安全的重要使命，除了第一線救災技能，幕僚作業與後勤支援同樣是災害處置成敗的關鍵。市府將持續支持消防專業教育訓練，全面提升整體救災量能，打造更安全、宜居的城市環境。

消防局長楊宗林指出，透過制度化、系統化的教育訓練，有助於新進人員及早融入組織運作，並強化跨單位協調與指揮效能，使消防團隊在面對突發重大災害時，能迅速反應、有效處置。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅也表示，未來將持續精進幕僚教育訓練內容，結合實務經驗與科技工具，全面提升大隊整體救災能量，確保在各類災害發生時，都能守住市民生命與財產安全。