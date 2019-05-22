女偷看男友手機…愣見「11條生存法則」：不要回嘴！網甜喊可嫁了

▲男友手機中的秘密，讓原PO淚崩了！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「這種男人哪裡找？」一名女網友曬出稀有男友，偷偷把她的飲食喜好記在筆記本中，甚至列出11條「生存法則」，包括嚴禁回嘴、吃軟不吃硬等，掀起大批網友暴動大喊「可以嫁了！」

一名女網友表示，日前滑臉書時，看到有暖男把另一半的嗜好、禁忌通通紀錄在筆記本裡，當時一度心想「怎麼可能啊？根本有病、太閒」，沒想到，最近她偷看男友手機，意外發現「不能說的秘密」，瞬間感動到無法自拔。

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▲原PO透露自己是射手座，男友是雙子座！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

打開男友手機備忘錄，可見5則貼心筆記，包括「要買給寶貝的」、「她的小食堂」、「她喜歡吃的東西」、「經日事經日畢」，並詳細寫下玉米水餃（10～15顆），醬油膏2包、辣椒醬1包；成大10元壽司，最愛口味包括玉米、鮮蝦與干貝；就連月經日期是每月4至5日報到、紅豆湯甜一點，男友也特別記在腦海中。

更狂的是，男友透過日常生活互動，詳列11條「生存法則」如下：

1.不可亂開玩笑，隨時都有可能會生氣。

2.不要回嘴，說1沒有2。

3.吃軟不吃硬。

4.生氣了就多說她好話，帶她去爭鮮。

5.不行說哪個女生身材好、多騷多正。

6.R15腳踏要在她上車前先放。

7.記住答應她的事。

8.身體臭不要靠近她。

9.心情不好容易暴躁、嘔吐、頭暈。

10.心情不好帶她去吃東西、看海、看狗狗。

11.洗車的時候給她噴空氣槍。

▲若女友心情差，男友會使出絕招「吃東西、看海或看狗狗」！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO沉浸在粉紅色泡泡裡，更在《Dcard》隔空示愛「真的是很愛他啦」、「這種男人哪裡找？」該文章引發大批網友朝聖，紛紛羨慕又忌妒回應「真假啊扯到爆，我認輸」、「可以嫁了」、「我男友也什麼都記起來，卻也還是失意什麼都犯」、「別人的男友都不會讓人失望」、「偶男友會寫在手上」、「我也要這種男友！」、「生存守則形容得很貼切」、「我先生結婚也是這樣子，結婚後就不是這麼一回事了」、「好強，要好好珍惜」。

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