《無雙》真實版！最大偽鈔女盤商遭扣2億日幣　掰「從國民黨庫留出」

▲海巡署偵防分署4月初破獲台灣最大偽鈔盤商，主嫌變造封條、誆稱這些日幣是從國民黨庫流出。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

海巡署4月2日破獲一起國際偽鈔集團，該集團從中國大陸走私大批偽造舊版「聖德太子圖樣」面額1萬元日幣，再轉售給各國的黑幫詐騙集團，讓歹徒持假鈔前往日本使用、擾亂該國金融秩序。特別的昰，主嫌陳姓女子還假稱這批偽造大面日幣竟是「國民黨黨庫」所留出，這些舊版日鈔經銀行人員檢視發現製作精美，一般民眾根本不容易分辨真偽，陳女接洽偽鈔集團再分銷假鈔案情，堪稱香港電影《無雙》真實版！

▲陳女偽裝成國民黨黨庫留出的偽造日幣。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署台北查緝隊當天逮捕陳女，扣偽造日本舊版聖德太子版面額1萬圓日幣，共計2億2千8佰7拾9萬日圓及疑似偽造美國100萬面額美金300萬元、德國面額5億馬克債劵計40億元。陳女為了取信賣家，還特別以木箱裝盛這些假日幣，並貼上印有「中國國民」、「中美聯合基金會」官箴封印、偽裝成這些高面額外幣是從「國民黨庫」流出假象。

幹員並當場搜出證劵帳冊紀錄資料、收支帳簿及貨幣彩色影本、上下游買賣貨幣協議書等贓證物，由於偽鈔數量太多，海巡幹員點到手軟，後來還向銀行借用點鈔機才於短時間完成清點。

▲陳女偽裝成國民黨黨庫留出的偽造日幣，幹員點鈔點到手酸。（圖／記者張君豪翻攝）

台北地檢署則指出：本案線頭起於2017年，有台籍旅客帶假鈔在那霸機場遭日警逮捕，檢方和關務署、海巡署專案小組研判陳姓女嫌有可能是台灣史上最大日幣偽鈔盤商。，並委託財政部關務署關務查緝組比對、清查偽鈔來源與犯罪網絡。歷經近1年半的監控蒐證，確認陳姓女嫌犯多次從大陸地區走私舊版偽鈔來臺。

陳女販賣偽鈔價格，她將日幣偽鈔以市價8折至8.5折銷售，再透過第三者仲介轉銷東南亞各國，大面額的偽造美金、馬克債劵則以低價賣至日本作為民間借貸抵押使用。

▲陳女偽裝成國民黨黨庫留出的偽造日幣。（圖／記者張君豪翻攝）

專案人員監控上述案情，在確認偽鈔來源與囤放地點後，4月2日上午11時許，持法院核發之搜索票至新北市鶯歌區陳嫌住所進行搜索，當場查扣印製精緻、票號重複之偽造日幣2億2,879萬元日幣及疑似偽造美金300萬元、德國馬克債劵40億元等贓證物，全案依違反刑法第201條第2項偽造有價證劵罪及懲治走私條例第2條進囗管制物品等罪移送檢方偵辦。

檢方發現陳女所持有的舊版日幣裝捆精美，每100張一捆包裝，陳女一次帶回台灣就賣出250捆給一個日籍人士，剩下的疑似留著自己在台銷售，所以這次查扣到的並沒有完整的250捆、2.5億假日幣，只剩下2.2億多日圓，加上陳女落網後，辯稱偽鈔是從大陸搭飛機夾帶來台，辦案人員仍抱持懷疑態度，因時間較久，查證不易，仍將持續追查假鈔來源與流向。

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