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誆投資比特幣「1日獲利破百萬」　4天吸金1.4億就崩盤

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▲比特幣，消費，投資，電子錢包，虛擬貨幣，區塊鍊，Bitcoin，BTC，數位貨幣，加密貨幣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲比特幣吸金詐騙，二審判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

男子林華偉、施凱倫謊稱投資比特幣「1日獲利破百萬元」，並上網設立「國際比特幣互助社區」投資平台，短短4天內誘使數百人匯入1萬多枚比特幣，市價高達台幣1億4千萬元，但隨即崩盤。林男等4人遭判刑後，上訴二審，高等法院9日宣判，分別判刑3年到8月不等。可上訴。

判決指出，林男等人於2016年3月起，先後設立「國際比特幣互助社區」投資平台網站，「Rich three花輪國際比特幣互助會」LINE群組，謊稱只要投入1個比特幣進入專屬帳戶，而後一輪投資者投入3個比特幣以上，前一輪的投資人就可平白獲得2.5個比特幣。為了吸引投資，更說「12小時的收入將近28萬」、「群組已加開到第10群」、「即將進軍中國」、「已有多人1日收入破百萬」等等假象，吸引民眾加入投資。

至於經營平台的林男等人，則從每次投資者的比特幣中抽傭，其中林男每次分得0.11枚，施男每次分得0.05枚。但因這個平台從未實際生產、投資，在無後續投資人投入比特幣的狀況下，經營第4天就無法發放比特幣給先前的投資者，最後網站崩盤。林男在崩盤前轉出3460枚比特幣至許姓女友帳戶，不法獲利逾1500萬元；施男也從中牟利超過800萬元。檢警獲報後發動搜索約談，將林男等4人一併起訴。

一審法院依《刑法》「以網路對公眾詐欺取財罪」，將林男、施男分別判刑5年10月及5年4月，均併科罰金100萬元，宣告沒收犯罪所得及追繳贓款。另外施男的妻子王姓女子，也被視為共犯，判刑2年2月，林男的許姓女友則因提供帳戶給林男使用，被視為幫助犯，判刑1年10月。

案經上訴二審，高等法院審理後，認為4人有犯意聯絡、行為分擔，均為共同正犯；並以當時1枚比特幣13,463元計算，認定林男等人不法獲利達1千5百萬餘元，其中林男獲利819萬餘元，施男獲利559萬餘元。但考量他們與9名被害人和解，其中並有5人實際獲償，二審因此減輕刑度。改將林男判刑3年、施男判刑2年半，王女、許女分別判刑1年2月、8月，並分別宣告緩刑。可上訴。

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關鍵字：法律,人權,比特幣,吸金,獲利,崩盤,投資,高等法院,二審

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