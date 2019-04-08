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「現主席」連千毅大起底！　曾毆警暴力討債　入監竟帶手指虎

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▲連千毅「三重大老都吃屎」惹毛三蘆兄弟！超狂背景起底...最窮身上剩21塊。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲連千毅酒後直播嗆「三重大老都吃屎」惹毛三蘆兄弟！他事後開直播道歉。（圖／翻攝自連千毅臉書）

突發中心／台北報導

曾任竹聯幫天龍堂堂主、後來轉入天道盟太陽會、現今知名的網路拍賣一哥連千毅（本名：連健任）日前因網路直播請酸民「吃漢堡」過程中「嗆聲某幾名三重知名角頭攏是吃屎」引發台北市深夜聚眾滋事引發討論，曾偵辦過連的警員私下透露，早年連男行事作風強悍兇狠，曾因不滿警方臨檢酒店毆打警察造成警員手骨折遭判刑、2016年連男因暴力討債須入獄服刑，入監報到時還被法警查出攜帶手指虎、遭加碼判刑3個月。

網拍紅人、綽號「任哥」的連千毅，口頭禪「現主席」（台語）另人印象深刻，北市知情警方透露，他曾在2011年7月18日凌晨5點多，在台北市中山區某酒店內處理事情，當時轄區中山警分局派員到場處理該店發生的砸店衝突，連千毅不滿警方介入，當場與警方發生口角並出拳毆打長春路派出所廖姓警員，當時他不顧旁人勸阻，不僅毆打警員還拉住對方的制服、防彈背心猛嗆。

▲▼ 「三重大老都吃屎」惹怒三蘆弟兄！　連千毅「我喝多了」直播狂喊： 。（圖／翻攝自臉書）

▲「三重大老都吃屎」惹怒三蘆弟兄！　連千毅「我喝多了」直播狂喊： 。（圖／翻攝自臉書）

警員強忍傷勢將連千毅壓制在地逮捕，廖姓警員事後送醫治療，發現右手指骨骨直、且兩手肘手臂有多處擦傷，轄區中山警方訊後將連千毅以觸犯妨害公務罪現行犯移送台北地檢署偵辦，經法院判有期徒刑3個月得易科罰金。

後來連千毅又涉暴力討債妨害自由等案，遭新北地方法院在2015年判刑5個月，檢察官認為他之前遭判刑易科罰金、但連千毅在外行為並無改善，雖然連當時透過律師提出異議，希望法院能體諒他老婆懷孕，若入獄家中妻小將無人照料，檢察官審視他犯案記錄，認為他不知悔改，不准易科罰金、地檢署責令連千毅2015年12月報到入獄服刑5個月。

未料連千毅到地檢署報到當天，法警依規定直行入監受刑人搜身時，在他身上又搜出一把手指虎，當場又遭檢察官追訴一條違反槍砲彈藥刀械管制條例罪。後經檢察官審理，連辯稱身上的手指虎是一位綽號「阿肯」朋友在西門町住處交給他的，但檢方認為連男入監身上還攜帶管制武器，顯有問題，聲請簡易判決後再追加3個月有期徒刑。

北市知情警方私下透露，雖然道上認為連千毅口條好、反應快，是年輕一輩的「文將」，但回顧他歷年毆警、暴力討債、入監帶手指虎等犯行，認為連仍是衝動易怒典型的「衝組」兄弟，包含開直播餵酸民吃漢堡、酒後嗆三重角頭、都凸顯他狂暴不顧後果的行為模式。

警方更指出：連千毅開嗆的人名，均是新北三重區重要角頭「玉安社」、「德林寺」大老，私下表示，連千毅在道上不論資歷、實力或輩分，都與他直播嗆聲的上述角頭老大哥們「差太遠了！」，新北警方也透過管道展開制約、不希望再看到雙方人馬爆發更大衝突。

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關鍵字：現主席,網拍一哥,連千毅,手指虎

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