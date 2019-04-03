海巡官員集體Ａ獎金！前分隊長判10年　法官：報獎制度有瑕疵

▲2016年，海巡署爆發官員集體貪汙詐領緝私獎金弊案，7人起訴。（圖／資料照／示意用，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

海巡署前宜蘭查緝隊中校分隊長沈大祥等人，被控涉嫌自2009年起至2013年間，利用人頭詐領檢舉私菸、私酒獎金，一共904多萬元。經台北地檢署偵辦，沈大祥等一共7人被依貪汙罪名起訴、羈押。經3年多審理，台北地方法院3日上午宣判，痛斥沈大祥使海巡蒙羞，將他重判10年有期徒刑，褫奪公權5年，不法所得737萬7487元沒收。

時任基隆機動查緝分隊長江承宏被依公務人員利用職務詐欺取財罪，判刑7年褫奪公權2年；前宜蘭查緝隊隊長張志勇被判4年有期徒刑，褫奪公權1年；行政職員羅博雄，則被依行使公務員登載不實文書罪，判刑6個月；而被找來當人頭的線民，則被判處有期徒刑2年，緩刑5年，應繳付公庫30萬元，褫奪公權1年。

法官認為，沈大祥未能清廉自持，使海巡人員蒙羞，但之所以如此，無非是在績效壓力下，加上走私案件消息不易取得，需培養線民，一般公務人員薪資根本難以負荷，使得沈大祥萌生貪汙念頭。且審理期間，確實發現查緝私菸獎金制度在設計上有瑕疵，導致查緝人員得上下其手。而不當績效功獎管考，也容易扭曲公務人員心態，雖如此不能為卸責的藉口，但可納入往後量處相關公務員刑度的參考。

2012年，海巡署政風處在辦理查緝獎金督導考核時，發現有異狀，詢問已經退伍的沈大祥，原由A線民檢舉的案件，沈男卻提報B線民的名字，因此擋下一筆200多萬元獎金，並報請廉政署。

檢廉政追查後發現，自2009年起，沈大祥等人因覬覦查緝私菸、私酒獎金，利用檢舉人有匿名保護權利，找來謝姓、陳姓男子充當人頭，與台北機動查緝隊員共同詐領獎金。

方法多為透過線民緊盯情資，一旦明確，便找來謝男或陳男當人頭，填報不實申請單。又或者A線民負責檢舉，B線民負責出面領款。估計4年多來一共詐領8件，每件獎金從數萬元到數百萬元皆有，總計1130萬408元，但其中一件因被政風處擋下，加上扣稅，詐領金額約達900多萬元。

2016年1月，檢廉發動搜索傳喚，當時一共帶回12人，包括沈大祥及其中1人頭在內，時任基隆機動查緝分隊長江承宏，海巡隊員游俊彥、游文枝，以及前宜蘭查緝隊隊長張志勇、行政職員羅博雄，通通被依違反《貪汙治罪條例》等罪起訴。

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